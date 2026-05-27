El primer mensaje de Adalberto Carrasquilla tras sufrir la lesión que preocupa a toda Panamá

El mediocampista canalero dejó dos sentidos mensajes luego que se confirmara su convocatoria para la Copa Mundial de 2026. Atención a lo que dijo "Coco".

Luego de encender las alarmas por una posible lesión muscular, el mediocampista Adalberto Carrasquilla rompió el silencio a través de sus redes sociales y dejó conmovedores mensajes tras confirmarse su presencia en la convocatoria para el Mundial 2026.

El “Coco” sufrió un tirón en el aductor izquierdo en la final que disputó Pumas ante Cruz Azul; sin embargo, la molestia no es de gravedad la selección de Panamá que dirige Thomas Christiansen podrá contar con el futbolista.

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A través de su cuenta de Instagram, Carrasquilla agradeció a Dios y a las personas que han estado pendientes de su estado de salud con muestras de apoyo y cariño que le han expresado.

El primer mensaje de Carrasquilla

“Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento. De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo”.

“Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 26 y de sentir siempre el respaldo de mi gente. Ese apoyo me da fuerzas para seguir luchando por mis sueños y seguir dejando el nombre de Panamá en alto”.

“Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación, regresar al 100% y llegar más fuertes que nunca”.

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Un sueño a cumplir

Minutos después, el centrocampista publicó un segundo mensaje en el que expresó que representar a Panamá en el Mundial de 2026 es uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Desde mi infancia soñaba con este momento. Representar a mi país y portar esta camiseta con orgullo ha sido un gran honor. Gracias a Dios por hacer este sueño realidad. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional. Este logro también les pertenece a ustedes. Camino al Mundial 2026”, escribió.

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Panamá debuta el próximo 17 de junio ante Ghana; posteriormente jugará ante Croacia el 23 y cierra la fase de grupos ante Inglaterra el 27 del mismo mes.

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