“Que se fije acá”: mundialista con Costa Rica le dice al Piojo Herrera lo que pocos se animan antes del Mundial 2026

Miguel Herrera se encuentra en una situación definitiva para poder conseguir el objetivo de clasificar a la Selección de Costa Rica al Mundial de 2026. Para ello, deberá sacar resultados positivos ante Haití y Honduras.

En medio de este clima tenso, al DT de la Selección de Costa Rica le han llegado mensajes cargados de polémica luego del último acontecimiento en donde Cartaginés selló su pase a la Liga de Campeones de Concacaf.

¿Cuál mundialista con Costa Rica le dijo al Piojo Herrera lo que pocos se animan?

Se trata de Douglas López quien aprovechó la oportunidad de haber clasificado con Cartaginés a la Concachampions para responderle de manera contundente a Miguel Herrera.

Recordemos que el DT de La Sele en una entrevista con Radio Columbia, había afirmado que el Cartaginés “se cae en los momentos clave” y que por eso no había convocado jugadores del club a la Selección Nacional.

Douglas López – Cartaginés

“Aquí en Cartaginés hay calidad humana, somos muy buenos, jugamos muy bien y que se fije acá, que siempre vamos a levantar la mano para estar en la Selección”, comentó Douglas López para La Nación con un mensaje directo para el Piojo Herrera.

Sobre este escenario, Douglas López quien formó parte de la plantilla de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, también comentó que está recuperando su nivel y que en Cartaginés se siente muy cómodo, destacando la confianza que le han brindado tanto la familia Vargas como el técnico Andrés Carevic.