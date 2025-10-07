“Lo tenían fácil”: campeón del mundo destroza a Costa Rica por su rendimiento en Eliminatorias y le lanza una seria advertencia

El bajo rendimiento de Costa Rica en las actuales Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ha generado críticas tanto a nivel local como internacional. Y esta vez, las palabras más duras llegaron desde una verdadera leyenda del fútbol mundial: Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978 y actual analista de ESPN.

El histórico goleador no se guardó nada y lanzó una fuerte advertencia al combinado dirigido por Miguel Herrera, que apenas ha logrado sumar empates en sus últimos partidos ante Nicaragua y Haití, comprometiendo su posición en la tabla.

¿Qué dijo Mario Kempes sobre Costa Rica?

“El camino para este Mundial lo tenían muy fácil. Ahí viene lo que está sucediendo, el bajón futbolístico de grandes selecciones ante la gran posibilidad que les da México, Estados Unidos y Canadá por ser anfitriones. Tenían que haber pensado de otra manera”, expresó Kempes, dejando claro que la Tricolor no ha sabido aprovechar el formato favorable de la clasificatoria.

El exdelantero del Valencia y River Plate continuó: “Están demostrando que cuando se enfrentan a otras tres puede llegar a fallar, pero no podés fallar en dos partidos así. Cada vez te queda menos tiempo”, añadió el “Matador”.

Kempes, conocido por su estilo frontal, también envió una advertencia directa al combinado tico, señalando que el margen de error ya es prácticamente nulo: “Si no aprovechan en estos dos partidos que vienen ya, la van a pasar mal”.

Las palabras del campeón del mundo retumban justo en la antesala del crucial partido ante Honduras, seguido por el duelo frente a Nicaragua, encuentros en los que Costa Rica se juega buena parte de sus opciones de clasificación.