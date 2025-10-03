Decisión tomada: Piojo Herrera sacude a La Sele con una polémica medida que marcará el duelo ante Honduras

La Selección de Costa Rica no puede pensar más allá de la visita a su par de Honduras en San Pedro Sula. El próximo jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica), el combinado dirigido por Miguel “Piojo” Herrera buscará levantar cabeza en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, enfrentando un escenario hostil como el Estadio Francisco Morazán, donde los catrachos lideran el Grupo C con 4 unidades.

Ante este duelo, que podría definir el destino mundialista de los ticos —quienes cuentan con 2 puntos en 2 partidos—, el entrenador mexicano ha adoptado una serie de medidas que llamarán la atención de los fanáticos.

El singular itinerario de La Sele en Honduras

Según el medio Diez, el itinerario de La Sele estará marcado por un hermetismo extremo, evitando contacto innecesario con la prensa hondureña e incluso omitiendo el tradicional reconocimiento del campo de juego previo al partido.

La delegación costarricense, cuyos convocados aún no se han definido de manera oficial, tiene planificado salir hacia Honduras el miércoles a las 12:45 del mediodía, un día antes del juego.

Piojo Herrera intenta cuidar todos los detalles (FCRF).

“Esta salida estratégica es orquestada por el cuerpo técnico que no quiere descuidar ningún detalle, donde además no harían el reconocimiento de la cancha en el estadio Morazán para evitar el contacto con la prensa“, informaron desde Diez. Así, el equipo del Piojo Herrera saltaría a uno de los campos de juego más complicados de Centroamérica sin saber bien lo que le deparará el terreno.

Contrario a lo usual, el cuerpo técnico ha decidido no ofrecer conferencias en Honduras. La única rueda de prensa obligatoria por parte de Concacaf será a las 11:00 a.m. del miércoles, antes de partir hacia tierras catrachas, y únicamente con prensa de Costa Rica.

El Morazán espera por Costa Rica.

Además, la Tricolor tiene previsto regresar al país ese mismo jueves por la noche, saliendo directamente al aeropuerto Ramón Villeda Morales al finalizar el partido para tomar el vuelo de regreso a Costa Rica. De esta manera, el equipo pasará el menor tiempo posible en territorio catracho.

Estas decisiones poco convencionales no serán pasadas por alto en Costa Rica. Sin embargo, al final del día, lo que realmente importará a los fanáticos y a la Fedefútbol será que Miguel Herrera logre los tres puntos en San Pedro Sula, lo que puede ser la clave para enderezar un proceso mundialista que hasta ahora ha comenzado de manera complicada.