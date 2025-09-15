Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

En plena sequía con el Spartak de Moscú, Manfred Ugalde recibe la mejor noticia para su futuro en Europa

Manfred Ugalde se enfrenta a la noticia que puede transformar su futuro en Europa.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

La noticia que cambia el panorama de Manfred Ugalde.
© Spartak de Moscú.La noticia que cambia el panorama de Manfred Ugalde.

La última doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 volvió a dejar asentada una certeza incuestionable: Manfred Ugalde es el mejor jugador de la Selección de Costa Rica.

El delantero de 23 años fue determinante para que La Sele evitara resultados aún más dolorosos que los empates frente a Nicaragua y Haití. Su aporte no se limitó a ser un “9” de área, ya que también retrocedió hasta el mediocampo para generar juego y asistir a sus compañeros.

¿Más caro que Manfred Ugalde? Alonso Martínez dispara su valor de mercado y Europa lo sigue de cerca

ver también

¿Más caro que Manfred Ugalde? Alonso Martínez dispara su valor de mercado y Europa lo sigue de cerca

El drama de Manfred Ugalde en Rusia

Sin embargo, a nivel de clubes, la realidad es muy distinta. Ugalde atraviesa una preocupante sequía goleadora en el Spartak de Moscú, donde no ha podido marcar en ninguno de los nueve partidos disputados en la presente temporada.

Publicidad
Manfred Ugalde lleva meses sin celebrar en Rusia (Spartak Moscú).

Manfred Ugalde lleva meses sin celebrar en Rusia (Spartak Moscú).

La situación es aún más llamativa si se considera que, en la campaña anterior, el legionario fue el máximo artillero de la Liga Premier de Rusia. Todo apunta a un bloqueo más psicológico que futbolístico, porque cada vez que viste la camiseta de la Tricolor vuelve a exhibir el nivel que lo caracteriza.

Publicidad

¿Cuánto vale Ugalde? El CIES despeja las dudas

Mientras trabaja para cortar esta mala racha, el ex Deportivo Saprissa recibió una noticia que ilumina su futuro europeo. Según reveló el prestigioso Observatorio de Fútbol del CIES, con sede en Suiza, Ugalde figura entre los 10 jugadores más valiosos de la liga rusa.

En el ranking, el tico aparece en la sexta posición, con un valor de transferencia estimado en 19,7 millones de euros. Esta cifra es incluso superior a los 15 millones que el Spartak de Moscú terminó pidiendo por su ficha sobre el cierre del último mercado de pases, cuando dos equipos históricos de los Países Bajos, Feyenoord Rotterdam y Ajax, mostraron interés en llevárselo.

Publicidad
Tweet placeholder

El dato del CIES podría modificar las pretensiones económicas del Spartak, que sabe que tiene en sus filas a un delantero de altísimo valor. Si bien Ugalde tiene contrato vigente, la presión de los clubes interesados y del propio jugador podrían abrirle la puerta a un salto mayor en 2026.

Publicidad
Alerta roja en Costa Rica: estos son los millones de dólares que se perdería Fedefútbol si La Sele no clasifica al Mundial 2026

ver también

Alerta roja en Costa Rica: estos son los millones de dólares que se perdería Fedefútbol si La Sele no clasifica al Mundial 2026

Por ahora, el delantero mantiene la cabeza en el corto plazo. Su próximo desafío será el jueves 18 de septiembre ante el Rostov por la Copa de Rusia, una oportunidad perfecta para romper con la maldición que lo persigue en este arranque de temporada.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Más caro que Manfred Ugalde? Alonso Martínez dispara su valor de mercado
Costa Rica

¿Más caro que Manfred Ugalde? Alonso Martínez dispara su valor de mercado

Quién es y cómo juega Jean Ricner-Bellegarde, la figura de Haití que amenaza a a Costa Rica
Costa Rica

Quién es y cómo juega Jean Ricner-Bellegarde, la figura de Haití que amenaza a a Costa Rica

Manfred Ugalde paraliza a Costa Rica con este anuncio
Costa Rica

Manfred Ugalde paraliza a Costa Rica con este anuncio

Aníbal Godoy en la MLS vs. José Caballero en la MLB: quién gana más
Panama

Aníbal Godoy en la MLS vs. José Caballero en la MLB: quién gana más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo