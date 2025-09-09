Festeja Hernán Medford: Jafet Soto confirma la noticia que tanto esperaba Herediano de cara al partido contra Cartaginés

El Club Sport Herediano llega con buenas sensaciones al reinicio del Torneo Apertura 2025. El próximo miércoles 10 de septiembre, los florenses visitarán el estadio Rafael Fello Meza para enfrentar al Club Sport Cartaginés en la octava fecha del certamen, y lo harán con una noticia que puso de buen humor a su técnico, Hernán Medford.

¿Cuál es la buena noticia que tiene Herediano?

El presidente del Team, Jafet Soto, confirmó que el plantel recuperó a piezas claves como Yeltsin Tejeda y Keyner Brown, quienes habían estado fuera por lesión. Esta situación le permite a Medford disponer prácticamente de todo su grupo para un duelo que consideran vital en la lucha por el liderato.

“Tuvimos diez días donde pudimos trabajar las deficiencias que tenía el equipo. Espero que nos haya dado tiempo para corregir esas cosas. Se tendrá que demostrar en el partido contra el Cartaginés. Es un partido siempre bonito, un clásico, y creo que siempre han sido encuentros muy interesantes”, comentó Hernán Medford, quien ahora podrá contar con su base titular completa.

En la tabla de posiciones, el Municipal Liberia lidera con 14 puntos, seguido de cerca por Pérez Zeledón con 13. Herediano suma 11 unidades y está obligado a ganar para no perder terreno. Cartaginés, por su parte, ocupa la sexta posición con ocho puntos en apenas cinco partidos disputados.

Herediano recupiera a varias piezas claves. (Foto: Herediano)

“Nosotros necesitamos ganar para poder estar en los primeros lugares. Al recuperar jugadores, el equipo se hace más fuerte, tenemos más opciones y eso a mí me complace mucho. Lo importante es que los futbolistas entiendan lo que queremos en ambas fases del juego y lo demuestren en la cancha”, añadió el estratega rojiamarillo.

¿Cuándo jugará Herediano?

El Team tendrá una agenda intensa tras visitar al Cartaginés: el sábado 13 recibirá al Sporting en el estadio Carlos Alvarado y el miércoles 17 volverá a Santa Bárbara para disputar el “Clásico del Buen Fútbol” ante el Saprissa. Sin embargo, el primer paso será en Cartago, donde Medford y su plantel buscarán confirmar que el trabajo de estas semanas y las buenas noticias que celebró Jafet Soto se traduzcan en un triunfo.