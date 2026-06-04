Álvaro Zamora le solicitó al "Bocha" Batista marcharse de la Selección de Costa Rica para casarse. Algo que al seleccionador no le gustó, pero aceptó.

Álvaro Zamora se convirtió en noticia en Costa Rica por su salida de la concentración de la Selección Nacional a días del amistoso con Inglaterra. Será el úLtimo de la presente fecha FIFA para ambos equipos y fue programado para el 10 de junio, en el Inter&Co Stadium de Orlando, Estados Unidos.

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La verdadera razón detrás de la baja del extremo de Académico Viseu no se debe a motivos disciplinarios, sino a la boda que tendrá próximamente con su pareja, Mariel Flores. Y este jueves por la mañana, el seleccionador Fernando “Bocha” Batista rompió el silencio sobre el tema, que ciertamente generó polémica en parte de la afición.

Bocha Batista explicó que no peligra el futuro de Álvaro Zamora en La Sele

“Al inicio de la fecha FIFA, el jugador me dice que había puesto una fecha de casamiento para el 6 de junio. Le pedí a ver si podía cambiarla, porque justo teníamos fecha FIFA y él lo sabía. Me dijo que iba a intentar, no lo pudo hacer, y entonces llegamos a un acuerdo”, detalló Batista.

La partida de Zamora fue consensuada, pues se trata de “una situación muy linda para él (…) Me dijo que no tenía muy la cabeza acá porque quería estar en esta situación, así que bueno, en un acuerdo entre los dos decidimos desconcentrar y que pueda estar en su boda y que pueda pasarla bien”, añadió el argentino.

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Sin embargo, el “Bocha” externó su frustración por lo acontecido en la antesala de un partido tan importante frente a Inglaterra: “Es una lástima porque uno lo quería tener acá”. Respuesta que generó una repregunta sobre si cambió su consideración por el ex Saprissa.

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“No hay nada más que eso, eso es todo. Estoy hablando nada más de esta situación. Lo otro, si lo llamaré de nuevo o no, no tiene nada que ver una cosa con la otra“, fue la tajante respuesta de Batista, quien explicó que estaba siendo meramente descriptivo. Un próximo llamado de Zamora a la Selección de Costa Rica depende exclusivamente del rendimiento del propio jugador en la cancha.

Datos clave

Fernando Batista confirmó que Álvaro Zamora se fue de mutuo acuerdo de La Sele por su boda.

El DT aceptó la salida, pero admitió que “es una lástima” no tenerlo para el partido ante Inglaterra.

Batista fue tajante al señalar que este episodio no condiciona futuros llamados de Zamora, los cuales dependerán de su rendimiento.