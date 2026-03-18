Fernando Batista convocó a La Sele a un cuestionado jugador y así lo anunciaron en Europa: “Está de vuelta”

La Selección de Costa Rica se prepara para dar su primer paso en el extenso camino rumbo al Mundial 2030. Llegará en la próxima fecha FIFA, marcando el debut oficial de Fernando “Bocha” Batista, con los amistosos ante Irán y Jordania que se celebrarán en Turquía los días 27 y 31 de marzo.

El entrenador argentino, que se encuentra tramitando su permiso de trabajo para poder dirigir, cerró este miércoles en Proyecto Gol su primer microciclo con futbolistas del ámbito local. Duró en total tres días, en los que pudo conocer y ver de cerca a potenciales convocados para ambos fogueos.

ver también Fernando Batista todavía no debutó en La Sele, pero un peso pesado de Cartaginés ya le marcó la cancha: “Estamos esperando”

Sin embargo, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dará a conocer el próximo viernes la primera nómina oficial de Batista al frente de la Tricolor. Estará integrada por los jugadores que viajarán a Europa y una de las grandes sorpresas es el regreso de Jewison Bennette.

Bocha Batista convocó a este cuestionado futbolista

El otro legionario que regresa a La Sele tiene 24 años y juega en el Académico de Viseu de la Segunda División de Portugal, que confirmó a través de sus redes sociales el llamado del tico: “Álvaro Zamora está de vuelta con la Selección Nacional de Costa Rica para los próximos partidos amistosos del calendario internacional”.

Zamora es un nombre habitual en las nóminas desde la era Gustavo Alfaro y su sucesor, Miguel Herrera, lo siguió llamando. Sobre todo el año pasado, para la Copa Oro y la tercera ronda de las eliminatorias. Contando ambos torneos, disputó cuatro encuentros (94 minutos) en los que no aportó goles ni asistencias.

Álvaro Zamora arrancó el 2026 dio dos pases de gol en Portugal en nueve cotejos. (Foto: Viseu)

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El inocuo impacto del ex Deportivo Saprissa en el equipo generó críticas entre los aficionados, que cuestionaban sus llamados. Sin embargo, Fernando Batista le dará una nueva oportunidad y en Viseu lo celebran: “¡Buena suerte, Álvaro! ¡El universo académico está contigo!”, cierra el anuncio.

En síntesis

Convocatoria confirmada: Académico de Viseu de Portugal anunció oficialmente el regreso de Álvaro Zamora a la Selección para los amistosos ante Irán y Jordania.

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Apuesta del “Bocha”: pese a ser cuestionado por la afición debido a su falta de gol y asistencias en procesos anteriores, Fernando Batista decidió darle una nueva oportunidad al extremo de 24 años.

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Legionarios en lista: Zamora se une a Jewison Bennette como las primeras sorpresas del fútbol europeo en la convocatoria que la Fedefútbol hará oficial este viernes.