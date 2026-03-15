Fernando Batista todavía no debutó en La Sele, pero un peso pesado de Cartaginés ya le marcó la cancha: “Estamos esperando”

El Bocha Batista tomó oficialmente las riendas de la Selección de Costa Rica y dejó claro desde el inicio cuál será su hoja de ruta: orden, compromiso y un estilo de juego protagonista.

Tras su paso por la Vinotinto, el técnico argentino apuesta por construir un proyecto sólido y sostenido en el tiempo, con la mira puesta en el Mundial 2030 como gran objetivo a mediano plazo.

Aunque todavía no ha debutado con la Selección de Costa Rica, una figura de peso en Cartaginés ya le lanzó un aviso claro al técnico argentino. Sus palabras marcaron el terreno antes del arranque oficial de su ciclo con La Sele.

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¿Cuál fue el mensaje que recibió el Bocha Batista desde Cartaginés?

David Vargas, gerente deportivo de Cartaginés, valoró de forma positiva la llegada del Bocha Batista a la Selección de Costa Rica, aunque también dejó claro que en el club esperan ver presencia brumosa en futuras convocatorias.

Recordemos que este mensaje también fue enviado en su momento al Piojo Herrera cuando el DT mexicano había tomado la decisión de no tomar en cuenta a jugadores del Cartaginés. Por lo tanto, desde temprano, ya se le está marchando la cancha al Bocha Batista.

“Es importante que nos convoquen jugadores. Ahora, esto es un microciclo. Estamos contentos, pero estamos esperando que en la convocatoria final para los amistosos esos jugadores estén ahí porque creemos que tienen material para estar en Selección. Pero bien, contentos de que se estén fijando en Cartaginés“, comentó David Vargas gerente deportivo de Cartaginés para Teletica Radio.

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David Vargas – Gerente Deportivo de Cartaginés

“Mi padre está en el Comité Ejecutivo, claramente tiene opinión. Creo que (Batista) es un profesional que ha hecho una carrera interesante, que creemos que puede venirle a sumar a la Selección y ojalá así sea. Al final, al DT que esté hay que apoyarle, que también mire a todos los equipos, que tome las mejores decisiones. Esperemos que con este entrenador sea de esa forma“, finalizó.

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Datos claves

Cartaginés espera ver jugadores del club en futuras convocatorias de la Selección de Costa Rica , según expresó su gerente deportivo David Vargas.

, según expresó su gerente deportivo David Vargas. Aunque el club valora la llegada del Bocha Batista , también dejó claro que consideran que varios futbolistas brumosos tienen nivel para ser llamados a La Sele .

, también dejó claro que consideran que . Este mensaje no es nuevo: Cartaginés ya había hecho un reclamo similar en la etapa de Miguel “Piojo” Herrera, cuando el técnico no tomó en cuenta jugadores del equipo.