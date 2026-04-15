Decisión tomada con Keylor Navas: Bocha Batista habló con el portero y define su futuro en selección de Costa Rica

Fernando Batista reveló que ya tuvo un primer acercamiento con Keylor Navas, en medio del arranque de su proceso al frente de la Tricolor. El técnico dejó claro que no cierra la puerta a una eventual incorporación del guardameta y que su intención es valorar todas las opciones disponibles.

Además, en declaraciones concedidas a La Nación, Batista explicó que esa conversación se dio antes de la gira que realizó Costa Rica por Turquía, donde enfrentó a Jordania e Irán.

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Bocha Batista abre la puerta a Keylor Navas y define su posible regreso a la Tricolor

Incluso, Bocha Batista comentó que ambas partes quedaron en volver a conversar más adelante, esta vez de manera presencial, para profundizar sobre la posibilidad de que Navas se sume al nuevo ciclo.

“Hablé con Keylor por teléfono antes de la gira y quedamos en que nos gustaría tener una charla mano a mano, porque es una persona a la que respeto mucho por su trayectoria y ya tendremos esa encuentro”, comentó Batista para La Nación.

Fernando Batista al mando de la Selección de Costa Rica / Selección Costa Rica

Batista admitió que todavía no han abordado directamente con Keylor Navas si continuará o no en la Selección de Costa Rica, dejando ese tema pendiente para futuras conversaciones. No obstante, el técnico destacó que, más allá de esa decisión, el rendimiento y la jerarquía del guardameta siguen siendo determinantes.

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“¿Qué puedo descubrir yo de Keylor y su trayectoria, y lo que representa a nivel de Selección? Ahora, hay que ver quiénes están atrás, porque en algún momento Keylor decidirá no atajar más. Mientras tanto, uno lo tiene, pero hay que empezar a ver quiénes son los jugadores que pueden tomar el liderazgo dentro y fuera del campo“, compartió Batista.

El futuro de Keylor Navas en la Selección sigue en evaluación

A pesar de haber anunciado su retiro en 2024, Keylor Navas dejó abierta la puerta a un regreso, algo que terminó concretando en 2025 durante el cierre del proceso eliminatorio hacia el Mundial 2026.

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Keylor Navas con la Selección de Costa Rica / Getty

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Sin embargo, su ausencia en los amistosos más recientes bajo la dirección de Batista mantiene la incertidumbre sobre su continuidad

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Aun así, a sus 39 años, el arquero sigue siendo una figura clave del fútbol costarricense y mantiene un alto nivel en Pumas, lo que alimenta el debate sobre un posible retorno definitivo a la Tricolor.

Datos claves

Fernando Batista ya habló con Keylor Navas y no le cierra la puerta a un posible regreso a la Selección de Costa Rica.

y no le cierra la puerta a un posible regreso a la Selección de Costa Rica. La primera conversación ocurrió antes de la gira de la Tricolor por Turquía , donde Costa Rica se enfrentó a Jordania e Irán.

, donde Costa Rica se enfrentó a Jordania e Irán. Ambas partes quedaron en volver a reunirse de forma presencial para profundizar sobre la posibilidad de que Navas se integre al nuevo proceso.

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