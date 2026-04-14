Rechazó a dos campeonas del mundo: revelan las selecciones que el Bocha Batista descartó para el tercer amistoso de Costa Rica

La Selección de Costa Rica ya tiene definida parte de su calendario previo a los próximos compromisos internacionales, pero lo que más llama la atención no es lo que jugará, sino lo que decidió no jugar. Fernando Batista tomó una determinación que empieza a generar debate en el entorno de la Tricolor.

El equipo nacional enfrentará a Colombia el 29 de mayo en Bogotá y luego viajará para medirse ante Inglaterra el 10 de junio en Estados Unidos. Dos amistosos de alto nivel que, en teoría, podían complementarse con un tercer fogueo en la ventana disponible.

Durante varios días se habló de esa posibilidad. Existía una semana libre entre ambos partidos y desde distintos sectores se daba por hecho que Costa Rica sumaría un rival más para aprovechar al máximo la preparación.

Pero el plan cambió. Y no por falta de opciones. Todo lo contrario. Según revelaron en Tigo Sports, había alternativas concretas sobre la mesa, algunas de ellas de peso mundial.

¿A qué selecciones rechazó Fernando Batista?

En tono paródico, mientras muchos pedían más minutos de competencia, el Bocha decidió frenar el ritmo. Porque entre las selecciones que estaban en carpeta aparecían Arabia Saudita, Escocia, Gales, e incluso dos campeonas del mundo como España y Uruguay.

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Sí, España y Uruguay. Dos selecciones con historia, peso y exigencia máxima. Sin embargo, ninguna de esas opciones prosperó. Y la razón fue clara: una decisión directa del entrenador.

Fernando Batista optó por priorizar otra cosa. Después del partido ante Colombia, el plan será regresar a Costa Rica y realizar una especie de concentración con entrenamientos, en lugar de sumar un tercer amistoso.

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El argumento tiene lógica desde lo físico y lo logístico. El itinerario que implicaba viajar de Bogotá a Montevideo y luego a Orlando, en caso de enfrentar a Uruguay, era complejo. Pero igual, la decisión no deja de sorprender.

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En un contexto donde cada partido suma experiencia, el técnico eligió bajar la carga competitiva para enfocarse en el trabajo interno. Una apuesta que divide opiniones.

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