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Fernán Faerron apunta contra Jafet Soto y hace una dura denuncia que revela las prácticas de Herediano: “Árbitros en el camerino”

El defensor de Cartaginés explotó después de la victoria de Herediano en la que hubo una influencia directa del arbitraje.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El ex Heredia no se guardó nada después de perder.
© Prensa Herediano - CartaginésEl ex Heredia no se guardó nada después de perder.

Este viernes, el Club Sport Cartaginés cayó en el Fello Meza contra el líder del campeonato nacional, Herediano. Fue por 2-1 después de haber arrancado arriba en el marcador. El partido tuvo varias polémicas que provocaron el malestar general en el conjunto brumoso.

El que no quiso quedarse callado sobre lo que vio fue Fernán Faerron, acostumbrado a declarar sin filtro. El ex florense arremetió con todo contra el arbitraje y señaló a la directiva de Herediano que encabeza Jafet Soto.

Se siente y se tiene que ver también en televisión, sé cómo se manejan las cosas en el otro equipo (Herediano). Aquí había personeros del otro equipo hablando con los árbitros en el camerino tomando hidratante. Entonces explíqueme cómo suceden estas cosas“, denunció Fernán Faerron.

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Cuando le preguntaron sobre su relación con Jafet y cómo se maneja Herediano, fue tajante con su respuesta: “De eso no voy hablar mucho, pero hay muchas cosas que se manejan políticamente por fuera“.

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Fernán Faerron denuncia que Cartaginés habría ganado si no fuese por el arbitraje

Además, considera que el gol anulado y el penal no cobrado en favor de Cartago hubieran cambiado todo: “Lo de hoy lo tomo como un descaro. Salimos un poco frustrados, de haberse sancionado esas dos jugadas hubiéramos sacado el partido“.

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Faerron en su cuenta de Instagram sobre el gol anulado.

Faerron en su cuenta de Instagram sobre el gol anulado.

Faerron no fue el único. Amarini Villatoro también disparó contra las decisiones que tomaron el árbitro y el VAR: “Las imágenes están claras. Entonces, ya le corresponderá a la gente que analiza desde el VAR, desde el árbitro, meditar sobre la misma. La pelota evidentemente no sale, está la sombra de la pelota sobre la línea. Y el penal, más que penal, es hasta cárcel“.

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En síntesis

  • Herediano venció 2-1 al Club Sport Cartaginés en el estadio Fello Meza este viernes.
  • Fernán Faerron denunció presencia de personeros de Herediano en el camerino de los árbitros.
  • Amarini Villatoro cuestionó el gol anulado y un penal no pitado tras revisar el VAR.

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