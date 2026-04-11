Fedefútbol reacciona: el comunicado oficial que sacude a Cartaginés luego de los graves incidentes ante Herediano

El viernes por la noche, lo que debía ser una fiesta en el estadio José Rafael “Fello” Meza por la disputa del liderato entre Cartaginés y Herediano terminó manchado por deplorables actos de violencia.

Primero, el autobús florense fue emboscado y apedreado a su llegada, sufriendo la ruptura de su parabrisas. Horas más tarde, tras la dolorosa derrota de 2-1 del equipo de Amarini Villatoro, el caos se trasladó al parqueo del reducto, donde el cuarteto arbitral encontró las llantas de su vehículo apuñaladas, obligándolos a refugiarse por su seguridad. Ante semejante escenario, las máximas autoridades del fútbol tico no tardaron en reaccionar.

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Fedefútbol lanza un ultimátum

Este sábado, apenas horas después de los incidentes, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) rompió el silencio. A través de sus canales oficiales, el ente rector emitió un pronunciamiento tajante respecto a los actos vandálicos, y aunque no mencionó explícitamente a Cartaginés ni a Herediano, el contexto de la publicación dejó clarísimo el destinatario de su advertencia.

Fedefútbol condenó los hechos y reafirmó su postura de cero tolerancia hacia los inadaptados que arruinan el espectáculo deportivo: “La FCRF hace un llamado nuevamente al respeto y la tolerancia entre todos los actores del fútbol, y rechaza cualquier acto de violencia dentro y fuera de los estadios a nombre de nuestro deporte”, se puede ller en el mensaje.

Aficionados brumosos apuñalaron las llantas del vehículo que transportaba a los árbitros (CR Hoy).

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“No existe ningún tipo de justificación a conductas agresivas y negativas que se realicen alrededor del fútbol. Desde la Federación seguiremos impulsando las campañas y el acompañamiento contra todo tipo de actos que ensucien y manchen el deporte. Invitamos a toda la comunidad futbolística a ser parte activa de esta cultura, entendiendo que el verdadero espíritu del fútbol se honra cuando ganan también los valores”, concluyó Fedefútbol.

Cartaginés en vilo ante el peso del reglamento

Más allá del repudio moral expresado por la Federación, el verdadero dolor de cabeza apenas comienza para la institución brumosa. Tras caer en la cancha, el equipo ahora debe enfrentar las consecuencias por los graves y peligrosos fallos en sus operativos de seguridad.

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Actualmente, Cartaginés se mantiene en vilo mientras aguarda a que el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol analice los reportes oficiales de los comisarios y el panel arbitral. En las próximas horas, este órgano determinará las posibles sanciones que impartirá sobre la institución blanquiazul.

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En síntesis

El partido entre Cartaginés y Herediano estuvo marcado por la violencia: aficionados apedrearon el bus visitante y pincharon con objetos punzocortantes las llantas del carro de los árbitros.

Este sábado, la Fedefútbol emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente los actos vandálicos.

El Club Sport Cartaginés se encuentra en alerta máxima mientras aguarda la resolución del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.