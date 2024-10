Este viernes, la Selección de Costa Rica volverá a la acción en la Liga de Naciones de Concacaf 2024/25. Y uno de los temas que más interesa a la afición es si el actual técnico interino, Claudio Vivas, seguirá estando al frente del banquillo nacional el próximo año.

Los resultados que obtenga en los partidos contra Surinam y Guatemala no solo definirán si la Tricolor entra o no al Final Four. También determinarán su futuro en el cargo, según explicó Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

El principal objetivo de Vivas es seguir como entrenador. Y si esto se concreta, quedaría libre el puesto de director de selecciones nacionales, el cual ocupó en un principio. Por lo que ya se empezaron a barajar nombres de posibles sustitutos.

El extranjero que reemplazaría a Claudio Vivas en Costa Rica

Según el periodista Kevin Jiménez, uno de los nombres que suena fuerte para reemplazar a Claudio Vivas como director deportivo de la Fedefútbol es el mexicano Ignacio Hierro.

El ex seleccionado del Tri se desempeñaba como gerente deportivo de Sporting, pero presentó su renuncia este mismo martes por temas personales. Su adiós se dio en medio del mal momento que atraviesa el equipo josefino, que ganó solo uno de sus últimos ocho partidos y cayó al sexto lugar del Apertura 2024.

Hierro no es la única opción que maneja el Comité Ejecutivo. El otro nombre que trascendió es el del español Ángel Catalina, ex Saprissa y actual director deportivo de Puebla de México. “Nos llegan muchas solicitudes y ofertas”, comentó Maroto el Teletica Radio.

¿Quién es Ignacio Hiero, el mexicano que podría llegar a La Sele?

Hierro, de 46 años, es un ex defensa de clubes como América, Chivas o Monterrey, quien además fue subcampeón de la Copa América 2001 con México y tuvo un amplio recorrido por sus selecciones juveniles.

Además de México, Hierro (derecha) tuvo experiencia como directivo en Atlas y Everton de Chile.

Antes de llegar a Sporting había tenido un paso por la FMF (Federación Mexicana de Fútbol) como director de selecciones nacionales. Lo cual es bien visto por los directivos costarricenses.

Sin embargo, fue despedido del cargo en 2022 —junto a Torrado, director general deportivo, y Pérez, DT de la Sub-20— debido a los malos resultados que le impidieron a las selecciones menores masculinas y femeniles clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Mundiales de la categoría.