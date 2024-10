"No me parece que deba continuar": Claudio Vivas responde a la gran duda sobre su futuro en Costa Rica

El actual técnico interino de la Selección de Costa Rica, Claudio Vivas, quien asumió el cargo tras la salida de Gustavo Alfaro, brindó una entrevista este lunes a los periodistas Josué Quesada y Kevin Jiménez,

Con los compromisos de la Liga de Naciones ante Surinam y Guatemala en puerta, el argentino se explayó sobre la situación del equipo y el potencial camino hacia el Mundial de 2026.

Claudio Vivas responde a la pregunta que inquieta a Costa Rica

El tema que más interesa a los aficionados ticos es, sin duda, si Claudio Vivas continuará al frente del equipo o si volverá a su antiguo puesto de director deportivo.

Claudio Vivas no esquivó las preguntas (Kevin Jiménez).

El DT de Costa Rica, por su parte, no esquivó la pregunta. “Después de esta etapa como seleccionador no me parece que deba continuar como director deportivo. No lo he evaluado, ahora estoy abocado a esta situación, quiero sacar adelante estos dos partidos”, respondió con sinceridad.

¿Claudio Vivas se queda hasta el Mundial?

“Me gustaría tener la posibilidad de quedarme como director técnico y que el lugar de director deportivo quede vacante para otra persona. Quiero seguir como técnico e ir al Mundial“, confesó el ex colaborador de Marcelo Bielsa.

Para concluir la entrevista, el entrenador de 56 años realizó una importante aclaración: “Quiero que quede en claro que yo vine a una función y esto me cayó, no es que lo busqué”, cerró Vivas.