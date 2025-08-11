Machillo Ramírez no tiene paz: Fedefútbol podría darle un revés a Alajuelense después del clásico ante Herediano

El clásico provincial entre la Liga Deportiva Alajuelense y Herediano disputado este domingo en el estadio Alejandro Morera Soto dejó más que tensión deportiva. Además de la derrota, un futbolista generó un revuelo que podría traer consecuencias.

El protagonista de la polémica fue Marcel Hernández, delantero florense, quien volvió a encender la rivalidad con un gesto que podría costarle caro y generar un golpe para la Liga en los próximos partidos del Apertura 2025.

La situación se dio cuando el atacante cubano anotó de penal y, en su festejo, llevó la mano a su oreja izquierda en dirección a la afición manuda, un gesto interpretado como provocativo. Según el comisario de Unafut, Alexander Vargas, esta celebración fue el detonante de un fuerte intercambio de ofensas entre el jugador y el público local.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué podría ser sancionado Alajuelense?

La respuesta desde la grada fue inmediata: insultos y señas hacia el delantero, incluyendo cánticos ofensivos que lo acusaban de “violador” a coro. Ante esto, el árbitro Benjamín Pineda activó el primer paso del protocolo contra Racismo, Violencia y Discriminación, deteniendo el partido y emitiendo una advertencia a los asistentes para frenar los insultos.

Publicidad

Más allá de la sanción que le corresponde a Marcel Hernández, Alajuelense también podría ser sancionado por parte de la Fedefútbol. Los cánticos racistas hacia el atacante cubano tendrían serias consecuencias para el equipo dirigido por Machillo Ramírez.

Publicidad

¿Qué sanciones podrían darle a Alajuelense?

Las sanciones van desde multas económicas hasta suspensión del público. Recordemos que la Liga está jugando con menos aforo del total de la cancha debido a lo que sucedió anteriormente contra Saprissa en la final del Clausura 2025.