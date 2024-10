Este viernes contra Surinam y el próximo martes ante Guatemala, Costa Rica afrontará dos partidos clave por la Liga de Naciones Concacaf. Sin embargo, y pese a que la lista de convocados de Claudio Vivas tiene a casi todos los futbolistas más pedidos, quedan algunas dudas al respecto.

En las últimas horas, quien puso el grito en el cielo por esta razón fue Alonso Solís, quien criticó con dureza algunos manejos dentro de La Sele especialmente en el modo en el que se están eligiendo a los futbolistas.

De una leyenda de Saprissa a un goleador de Alajuelense

Solís habló en el programa Contra Golpe de TD Más y no dudó en criticar al entrenador Claudio Vivas. “Algo que me parece que está cayendo es que la lista de convocados no es acorde a los que merecen estar dentro de la Selección o porque han tenido minutos”, empezó Alonso.

“Aquí se está llamando gente porque tiene un buen futuro y a mí se me hace increíble, por ejemplo, que no llamen a Diego Campos”, aseguró la leyenda de Saprissa en referencia al actual goleador de Alajuelense.

Claudio Vivas es criticado por no haber llamado a Campos.

Campos es el gran ausente de la lista de Vivas ya que lleva 13 goles en 19 partidos con La Liga, el equipo que lidera la Liga Promérica y está, al mismo tiempo, en semifinales del Torneo de Copa y de la Copa Centroamericana.

“Antes no lo llamaban si usted no estaba jugando bien aunque tuviera proyección, y ahora a veces veo que están llamando jugadores porque tienen proyección porque estuvieron en la sub algo”, disparó Solís.