Costa Rica

Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica sobre el sustituto de Ignacio Hierro

Fedefútbol confirmó la decisión más esperada en Costa Rica tras los objetivos no cumplidos en 2025. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Nuevas decisiones desde la fedefútbol
© Selección Costa RicaNuevas decisiones desde la fedefútbol

El golpe que significó para la Selección de Costa Rica quedar fuera del Mundial de 2026 marcó un antes y un después en el fútbol costarricense.

Sobre ese escenario de frustración y autocrítica, la Federación Costarricense de Fútbol tomó decisiones de fondo y una de las primeras fue la salida de Ignacio Hierro como director deportivo de las selecciones nacionales.

Nueva decisión desde la Fedefútbol

La Federación Costarricense de Fútbol avanzó en el proceso de reestructuración y redujo a cuatro la lista de candidatos para ocupar el cargo de director de Selecciones Nacionales, estableciendo el miércoles 21 de enero como la fecha clave para tomar la decisión final.

El puesto permanece vacante desde la salida de Ignacio Hierro, tras el fracaso en el proceso rumbo al Mundial de 2026, lo que incrementa la expectativa alrededor de una elección considerada estratégica para el futuro del fútbol costarricense.

El candidato que podría reemplazar a Hierro en la Fedefútbol
Ignacio Hierro siendo presentado como director deportivo de las selecciones nacionales

Definiciones urgentes

La prioridad inmediata para quien asuma como director de Selecciones será cerrar el nombramiento del nuevo técnico de la Tricolor, un cargo que permanece vacante tras la salida de Miguel Herrera.

Costa Rica con los objetivos puestos para 2030.

Costa Rica con los objetivos puestos para 2030.

Desde la Federación existe urgencia por concretar estas designaciones cuanto antes, teniendo en cuenta la fecha FIFA de marzo, para la cual ya se negocian partidos amistosos. Ese escenario es visto como el punto de partida del camino rumbo al Mundial de 2030.

