“Falta de respeto”: Pochettino sorprende a Costa Rica con un mensaje inesperado sobre el Piojo Herrera antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Miguel Herrera recibió un mensaje inesperado por parte de Mauricio Pochettino en la previa del duelo ante Honduras.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Pochettino sorprende a Costa Rica con un mensaje inesperado sobre el Piojo Herrera
Pochettino sorprende a Costa Rica con un mensaje inesperado sobre el Piojo Herrera

Todo Costa Rica hoy tendrá los ojos en el partido de La Sele ante Honduras buscando un boleto al Mundial de 2026. Pero también las miradas estarán en Miguel Herrera, quien carga sobre su espalda la responsabilidad de no sumar un fracaso al mando de los ticos.

Sin embargo, en la previa de este compromiso decisivo en estas Eliminatorias de Concacaf, Mauricio Pochettino como entrenador de la Selección de Estados Unidos, dejó un mensaje totalmente inesperado sobre el Piojo Herrera.

¿Qué dijo Mauricio Pochettino sobre la Costa Rica de Miguel Herrera?

Mauricio Pochettino salió a romper el silencio sobre varios episodios con los entrenadores en las ruedas de prensa, que a su juicio son una falta de respeto e hizo referencia también a la conferencia de prensa de Miguel Herrera en Costa Rica.

He visto la rueda de prensa de la Selección de Costa Rica que maneja Miguel Herrera, la de México también y me doy cuenta que así ganes partidos, siempre te buscan la vuelta. Yo creo que hoy existe una gran falta de respeto hacia los profesionales”, comentó Pochettino haciendo referencia a los periodistas cuando enfrentan a los entrenadores en las ruedas de prensa.

Cualquiera hoy puede opinar y decir cosas que no tienen validez pero que hacen mucho ruido y hoy en día también con las redes sociales se fomentan mensajes mucho más rápidos. A los DT nadie nos ha regalado nada y habría que tener más tranquilidad”, finalizó. Pochettino.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

Quedar fuera del Mundial 2026 representaría un golpe durísimo para Costa Rica, especialmente porque en estas Eliminatorias potencias como México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asegurado su cupo por ser anfitriones y no participaron en la clasificación.

