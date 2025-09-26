Este jueves, el Club Sport Cartaginés cayó derrotado en su partido de cuartos de final de ida ante Olimpia por la Copa Centroamericana 2025. El equipo comandado por Andrés Carevic perdió por 2-1 y ahora tendrá la obligación de ganar en territorio catracho para seguir con vida.

El cuadro de Cartago completó un gran partido y tuvo ocasiones claras para irse con otro resultado. Sin embargo, no tuvo la efectividad de la visita y recibió los dos goles en la primera parte. Michaell Chirinos a los 9 y Jorge Benguché a los 38.

Luego de la derrota, Johan Venegas fue consultado sobre si el planteamiento que propuso Carevic fue correcto y se mostró con cierta molestia ante la pregunta. Para el delantero tico, este estuvo bien, pero hubo fallas de sus compañeros que perjudicaron el resultado final.

Johan Venegas señala a los responsables de la derrota de Cartaginés contra Olimpia

“Creo que los goles fueron un saque de banda y el otro una falta de referencia en el área. Aún así el equipo compitió. Fueron dos errores nuestros, fue un partido parejo. El segundo tiempo fuimos valientes, en el primero no tuvimos atrevimiento“, analizó Venegas sobre lo que pasó en el Fello Meza.

Al mismo tiempo, el delantero de Cartaginés elogió el cambio táctico que hizo Carevic para tomar más riesgos en la segunda mitad, en la cual pudo descontar Marco Ureña y así dejar la serie abierta ante Olimpia.

¿Qué necesita Cartaginés para clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana?

En primera medida, los de Cartago deberán ganar obligatoriamente. Luego, tendrán que hacerlo por 3-2 como mínimo (marcando más goles de visitante que Olimpia) o una diferencia de dos goles que los pondría directamente arriba en el marcador global. En caso de ganar 2-1, la serie se definirá en tiempo extra.