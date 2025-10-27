“Factores internacionales”: Herediano sufre un contratiempo mientras Jafet Soto lucha por clasificar a la fase final

El vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, anunció que el Club Sport Herediano al mando de Jafet Soto, está cerca de concretar uno de sus proyectos más ambiciosos: la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Sin embargo, el periodista Ferlín Fuentes también comunicó que el vicepresidente Aquil Alí dejó claro que existen “factores internacionales” que han sido determinantes en el atraso del estadio.

ver también El arma secreta de Jafet Soto: Herediano suma el refuerzo que nadie tenía en los planes para mantener viva la ilusión del tricampeonato

El nuevo estadio de Herediano sigue a la espera

Entre las principales causas mencionó el incremento de los aranceles y los impuestos aplicados a productos provenientes de China, medidas establecidas durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

“Hay muchos factores que han influido en el atraso de la construcción del estadio. Por ejemplo, los aranceles que sube y baja el presidente de Estados Unidos hacen que el precio de los contenedores, de donde vienen las piezas del estadio, no solo aumente, sino que también se presenten atrasos en los embarques”,explicó el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí dirigente en declaraciones a Radio Columbia.

Aquil Alí – Vicepresidente de Herediano

Jafet Soto en la lucha con Herediano

En el Torneo de Apertura 2025, el Club Sport Herediano se encuentra en una posición complicada dentro de la tabla. Actualmente ocupa el séptimo lugar con 16 puntos tras 14 partidos disputados, producto de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Publicidad

Publicidad

Su diferencia de goles es negativa (-5), lo que refleja algunas inconsistencias defensivas a lo largo del campeonato. Con solo cinco fechas restantes, el “Team” necesita un milagro para aspirar a los puestos de clasificación.

Torneo Apertura 2025