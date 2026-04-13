Estilo moderno, jardín y 308 m²: cuánto vale la casa que Fernán Faerron puso en venta para irse a jugar a Europa

En el fútbol de Costa Rica hay decisiones que marcan un antes y un después. Y en el caso de Fernán Faerron, todo indica que ese momento ya llegó. El defensor de Cartaginés confirmó que a mitad de año dará el salto a Europa, con un contrato ya firmado que lo llevará a España en una nueva etapa de su carrera.

“Ya hay un contrato firmado, no es como que se pueda romper muy fácil”, aseguró el zaguero, dejando claro que su futuro en Europa es un hecho. Lo único que queda por definir es el contexto deportivo del club al que llegará, dependiendo de si logra el ascenso o se mantiene en segunda división.

Pero mientras en lo futbolístico ya tiene el futuro encaminado, fuera de la cancha Faerron también empezó a mover piezas. Y una de las decisiones que más llamó la atención fue la de poner en venta su casa, una propiedad que refleja su presente y que ahora queda atrás en medio del cambio de vida.

Detalles de la casa que venderá Fernán Faerron

La vivienda está ubicada en el condominio La Meseta, en Los Reyes, una zona residencial reconocida por su tranquilidad y seguridad. En tono paródico, mientras prepara las maletas para Europa, Faerron también está cerrando su capítulo inmobiliario en Costa Rica.

Así es por dentro la casa de Fernán Faerron. (Foto: Carre CR)

Se trata de una casa moderna de dos plantas, con apenas dos años de construcción, que cuenta con 230 metros cuadrados distribuidos en espacios amplios y bien diseñados. Tiene tres habitaciones, dos baños, sala-comedor integrada y una cocina equipada con electrodomésticos empotrados y sobres en cuarzo.

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El inmueble también incluye detalles que elevan su valor, como aire acondicionado, una terraza techada que conecta con el jardín y grandes ventanales que aportan iluminación natural. Además, el condominio ofrece doble seguridad, zonas verdes, juegos infantiles y planta de tratamiento, en un entorno pensado para la vida familiar.

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¿Cuánto sale la casa de Fernán Faerrón?

En total, la propiedad está valorada en 370 mil dólares, una cifra que acompaña el nivel de la casa y la ubicación en la que se encuentra. Un precio que no pasa desapercibido en el mercado local.

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Así, Faerron empieza a despedirse de su vida en Costa Rica no solo desde lo deportivo, sino también desde lo personal. Porque cuando el salto a Europa se concreta, no solo cambian los equipos. También cambian las rutinas, los espacios y hasta el lugar al que uno llama hogar.

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Datos Claves

Fernán Faerron firmó un contrato para jugar en España a mitad de año.

firmó un contrato para jugar en a mitad de año. La casa del defensor en La Meseta tiene un valor de 370 mil dólares .

tiene un valor de . El inmueble mide 230 metros cuadrados y cuenta con apenas dos años de construcción.