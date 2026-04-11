Fernán Faerron tiene todo listo para continuar su carrera en Europa, precisamente en España. El defensor central dejará de pertenecer a Cartaginés, donde firmó un contrato corto hasta junio de este 2026 después de haberse unido el pasado mes de febrero.

El zaguero del Cartaginés ganó regularidad de la mano de Amarini Villatoro, ya que no había jugado desde su sorpresiva salida de Herediano en el mes de septiembre. No obstante, volverá a salir de Costa Rica en el próximo mercado de fichajes.

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“He estado hablando con mi representante y mi equipo de allá, todo se mantiene. Hay un contrato firmado, no es como que se pueda romper muy fácil. Veremos si el equipo sube a primera o se mantiene en segunda, pero ahí vamos a estar. Se tomarán acciones dependiendo si sube o se queda“, confirmó Fernán sobre su futuro.

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De esta manera, Fernán Faerron seguirá su carrera en un equipo de la Segunda División de España. Será su tercera experiencia fuera del país y también en Europa, después de haber estado durante seis meses en Ucrania y un año en Noruega.

¿En qué club de la Segunda División de España jugaría Fernán Faerron?

Aún se desconoce cuál será ese equipo de la segunda categoría del fútbol español. Hace unas semanas, el periodista Kevin Jiménez había informado que serían tres las opciones con las que cuenta Faerron: Málaga CF, UD Almería y Córdoba CF.

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Entre estos que se filtraron, el que más cerca está del ascenso a La Liga es el Almería, que ocupa el segundo lugar (puesto de ascenso directo). Málaga, por su parte, está en la sexta posición y hoy lucharía los playoffs por el tercer ascenso a la máxima categoría. Córdoba se encuentra más lejos en el decimosegundo lugar.

En resumen

Fernán Faerron dejará el Cartaginés para jugar en la Segunda División de España este 2026.

dejará el Cartaginés para jugar en la Segunda División de España este 2026. El defensor central tiene un contrato firmado para su tercera experiencia profesional en Europa.

para su tercera experiencia profesional en Europa. Almería, Málaga y Córdoba son los tres clubes españoles que se rumorean como posibles opciones.