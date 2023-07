Luis Fernando Suárez no está atravesando por su mejor momento en la Selección de Costa Rica. No solamente por los resultados negativos, sino por el mal funcionamiento que ha demostrado el equipo. El último examen fue la Copa Oro 2023 en donde los ticos quedaron eliminados en cuartos de final ante la Selección de México. Sobre este escenario, el DT colombiano dejó claro que no tiene pensado renunciar a su cargo, sin embargo, desde ESPN hay información de que un nombre sobre la mesa.

“Yo no pienso irme, pienso que estoy haciendo las cosas bien, tengo que llegar presentar un informe al comité ejecutivo y pare de contar, después estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, habrá cosas por corregir, lo tengo claro, pero había cosas que se tenían que hacer y las he hecho”, esas fueron parte de las palabras de Luis Fernando Suárez tras quedar eliminado en la Copa Oro 2023.

Durante las últimas horas se ha filtrado que el exentrenador de México en la Copa del Mundo de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio es candidato para tomar la escuadra tica, sin embargo, ESPN pudo confirmar que no existe una propuesta formal. La postulación de Osael Maroto se hará oficial el próximo 19 de julio, y a partir de ese momento muchos nublados se aclararán.

Recordemos que Luis Fernando Suárez mantiene contrato con la Fedefútbol hasta el 2026, recién se renovó, y según se pudo conocer la cláusula de rescisión sería uno de los principales obstáculos para que sea cesado. El próximo miércoles habrá una sesión del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol en donde se analizará la continuidad o no del estratega colombiano.