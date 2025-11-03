Es una de las grandes promesas de Jafet Soto, su hermano jugó en La Sele y la rompió en el debut del Mundial Sub-17

La Selección Sub-17 de Costa Rica tuvo un debut agridulce en el Mundial juvenil que comenzó a disputarse en Qatar. El equipo dirigido por Randall Row, que integra el Grupo C junto a Croacia, Senegal y Emiratos Árabes Unidos, se midió este lunes 3 de octubre al combinado asiático en un duelo que se complicó más de la cuenta.

Antes del descanso, La Sele sufrió la expulsión de Isaac Badilla, juvenil de Alajuelense, y todo el plan se vino abajo. En el minuto 59, Mayed Adel adelantó a Emiratos Árabes y parecía que los tres puntos se le escapaban al conjunto tico. Sin embargo, solo tres minutos después, apareció Nick Bennette con un tanto salvador que decretó el 1-1 definitivo.

ver también Es oficial: Unafut confirma la noticia que celebra todo Alajuelense mientras Saprissa y Herediano lo padecen

Nick Bennette, el goleador de La Sele Sub-17 en el debut mundialista (Facebook).

¿Quién es Nick Bennette?

El apellido Bennette no pasa inadvertido para los aficionados del fútbol tico, especialmente los del Club Sport Herediano. Nick, nacido el 4 de septiembre del 2008, es hijo de Jewison Bennette, ex seleccionado nacional y actual asistente técnico del Team, y hermano menor de Jewison Bennette Jr., quien jugó el Mundial de Catar 2022 con Costa Rica y ahora milita en el LNZ Cherkasy de Ucrania.

Nick Bennette, una de las grandes promesas florenses (CS Herediano).

Además, comparte vestuario en las divisiones menores del Herediano con su hermanastro Jefferson y su hermano gemelo Mike. Con apenas 17 años, Nick ya juega con la U-19 florense y es una de las figuras del equipo juvenil, por lo que tiene a Jafet Soto muy pendiente de su evolución.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar La Sele Sub-17?

El joven volante de perfil derecho y 1,76 m quiere seguir brillando con La Sele Sub-17 para cumplir el sueño de debutar profesionalmente con la camiseta del equipo de sus amores, como lo hicieron sus seres más cercanos.

ver también Regreso esperado en La Sele: Piojo Herrera define a las cuatro figuras de Saprissa que dirán presente en el microciclo rumbo al Mundial 2026

La Sub-17 tendrá acción nuevamente este jueves, cuando se mida a Senegal a las 9:45 a. m. (hora de Costa Rica). En el otro duelo del grupo, los africanos empataron sin goles ante Croacia, lo que deja todo abierto de cara a la segunda jornada.