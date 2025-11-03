De Alajuelense a Saprissa: los nuevos directivos morados analizan un fichaje que dejaría a Costa Rica sin palabras

El Deportivo Saprissa vive días de transición histórica. Tras la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del club y la inminente reconfiguración del grupo Horizonte Morado, el nuevo directorio empieza a definir el rumbo deportivo que tomará la institución en 2026.

Y entre las primeras decisiones sobre la mesa, aparece un nombre que genera sorpresa y controversia a partes iguales. Viene de haber trabajado en la Liga Deportiva Alajuelense, pero también tiene pasado dirigiendo al morado.

¿Quién podría ser el futuro entrenador de Saprissa?

Según comentaron el programa Teléfono Rojo, los nuevos dirigentes del Saprissa analizan la posibilidad de contratar a Alexandre Guimaraes como su próximo entrenador, un movimiento que, de concretarse, sacudiría por completo al fútbol costarricense.

La posibilidad ha causado revuelo porque Guimaraes, ídolo nacional y referente del banquillo, dirigió recientemente a Liga Deportiva Alajuelense, el acérrimo rival morado. Su llegada al “Monstruo” marcaría un giro inesperado, tanto por su pasado reciente en la Liga como por su historia previa en Tibás.

Un viejo conocido del Saprissa

Guimaraes no sería un desconocido en el camerino morado. De hecho, ya dirigió al Saprissa en dos etapas: la primera entre 1997 y 2000, donde conquistó dos títulos nacionales (1998 y 1999), y una segunda entre 2011 y 2012, en la que no logró repetir el éxito, pero dejó una huella de trabajo estructurado.

Su nombre ha vuelto a la conversación gracias a su experiencia, su conocimiento del medio y su capacidad para liderar procesos en contextos de presión. Los nuevos dirigentes del Saprissa ven en Guimaraes un perfil capaz de aportar orden, jerarquía y visión táctica internacional, algo que consideran clave para el nuevo proyecto post-Rojas.