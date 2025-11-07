Piojo Herrera toma nota: Celso Borges revela lo que necesita Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica necesita ganar los dos partidos que le restan de las Eliminatorias para clasificar al Mundial 2026 de manera directa. De no hacerlo, La Sele tendrá que sacar cuentas para quedar al menos en la segunda posición y avanzar al repechaje como uno de los mejores segundos.

Primero, visitará a Haití. Será importante sacar un triunfo en este juego, ya que una victoria le permitirá definir el grupo en su casa ante Honduras. Por eso, el Piojo Herrera está ante los juegos más determinantes desde que asumió como técnico de la Tricolor.

Para esta doble fecha, a falta de confirmación oficial, Celso Borges será uno de los convocados. El capitán de Alajuelense tendrá esta vez la oportunidad de sumar minutos o, al menos, de estar en óptimas condiciones físicas. En octubre, llegó con una molestia muscular que lo marginó de los dos enfrentamientos.

Celso Borges le muestra el camino al Piojo Herrera para ir al Mundial 2026

Como el duelo ante Haití será el primero, Celso hizo referencia a lo que debe hacer la Selección de Costa Rica para sacar un buen resultado.

“Cero errores, cero errores defensivos. Eso creo que es lo vital para poder tener un buen desarrollo del juego, que podamos controlar, al menos a través del resultado, lo que puede ir siendo como vayamos jugando. Pero lo más importante en esos partidos es cero complicaciones”, resaltó el referente de La Sele.

Además, confirmó que ya no tiene dolores después de lo que padeció semanas atrás: “Físicamente estoy bien, estoy sin dolor, que es algo que ya uno agradece bastante. El cuerpo se siente bien y, emocionalmente, muy contento de estar acá nuevamente”.

Con esta noticia, La Sele recupera a un futbolista que le puede aportar mucha jerarquía y, especialmente, experiencia en partidos de situación extrema como lo serán los de noviembre.