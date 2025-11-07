Es tendencia:
Costa Rica recibe una dura sentencia desde Estados Unidos que golpea a La Sele camino al Mundial 2026

Mientras se prepara para la clasificación al Mundial 2026, en Estados Unidos le mandaron un mensaje a la Selección de Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La Sele recibió varias críticas.
© FCRFLa Sele recibió varias críticas.

La Selección de Costa Rica se prepara para jugar los dos partidos más importantes desde la llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica. La Tricolor visitará a Haití en la quinta jornada y cerrará el grupo de las Eliminatorias camino al Mundial 2026 ante Honduras de local.

El gran objetivo del seleccionado tico es clasificar a la Copa del Mundo que se llevará a cabo a mitad del próximo año. Para estos juegos que serán el 13 y el 18 de noviembre respectivamente, La Sele presentó días atrás lo que será su nueva piel.

Adidas lo confirmó: ¿Cuánto vale la nueva camisa de la Selección de Costa Rica para el Mundial 2026?

Adidas, la marca oficial de Costa Rica, lanzó las nuevas camisetas que se vestirán en el Mundial 2026. En el marco de la presentación, de manera llamativa, el uniforme que representará al combinado tico en los próximos juegos recibió varias críticas en su contra desde Estados Unidos.

Andy Rojas y Kenneth Vargas presentaron la nueva camiseta de Costa Rica.

El diario The New York Times eligió a varios de sus periodistas para evaluar todas las camisetas que anunció Adidas esta semana. Una de las que se llevó la crítica más dura fue la de Costa Rica.

La dura crítica que se llevó la camiseta de Costa Rica

El periodista Matt Slater no tuvo piedad para describir lo que siente al ver la camiseta tricolor: “Es terriblemente espantosa y me recuerda las cortinas de mi escuela primaria“.

No sólo eso, sino que le dio a los diseñadores: “Si los diseñadores solo tenían para trabajar hojas, tucanes y sonrisas en rojo, azul y rosado, el resultado final es lo que es”.

