La Selección de Costa Rica se juega el boleto al Mundial 2026 este martes frente a Honduras. La Tricolor debe ganar para seguir con posibilidades, aunque también necesitará que Nicaragua le robe puntos a Haití en su visita a Curazao.

En el Estadio Nacional, La Sele pondrá en disputa también el futuro del Piojo Herrera, ya que no continuará en el cargo en caso de que la Tricolor no consiga la clasificación al Mundial 2026.

A pesar de que la clasificación está en duda, hay una incorporación confirmada para el mes de marzo del próximo año en Costa Rica. Desde el Viejo Continente, el medio europeo Footy Headlines, especialista en camisetas, filtró la noticia que todos esperaban sobre el uniforme de La Sele.

Hace unos días, el seleccionado costarricense presentó de manera oficial la nueva camiseta titular para utilizar, en el mejor de los escenarios, en el Mundial 2026. La Tricolor la vestirá por primera vez el martes contra Honduras.

La nueva camiseta alternativa de Costa Rica que se anunciará en 2026

Ahora, se reveló cuál será el uniforme alternativo que tendrá Costa Rica en la próxima fecha FIFA, la cual será en marzo de 2026. Tendrá un diseño similar al que tiene actualmente, aunque esta nueva tendrá un estilo retro con el logo de Adidas y también cambiarán los colores de las tres tiras de los hombros.

Además, tendrá más presencia del color celeste en su diseño final, un color que no aparece en gran medida en la camiseta suplente actual. Si todo sale como lo espera Costa Rica, la utilizará en el Mundial 2026.