En Costa Rica no lo pueden creer: Piojo Herrera sufre dos bajas muy sensibles antes de enfrentar a Nicaragua

La Selección Nacional de Costa Rica cerró su visita a Honduras con un empate sin goles que dejó sensaciones mixtas y la tabla de posiciones del Grupo C al rojo vivo. Si bien el equipo mostró orden y solidez, el cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera recibió dos noticias nada alentadoras al término del encuentro, justo cuando el grupo buscaba llegar completo al próximo duelo eliminatorio ante Nicaragua.

El partido en San Pedro Sula fue exigente en lo físico y tenso en lo disciplinario. Costa Rica batalló con intensidad en cada pelota, pero esa entrega terminó pasándole factura: dos jugadores fundamentales del esquema tricolor quedaron automáticamente suspendidos por acumulación de amarillas y no podrán estar disponibles para el compromiso del lunes.

¿Cuáles son las dos bajas que tendrá Costa Rica?

Se trata de Orlando Galo y Alexis Gamboa, dos piezas que se habían consolidado como titulares indiscutibles en la era del Piojo. Galo, uno de los motores del mediocampo costarricense, recibió la amonestación tras una falta táctica en el primer tiempo, mientras que Gamboa vio la suya en una jugada de cierre defensivo.

La ausencia del volante del Herediano representa una pérdida importante para el equilibrio del equipo, ya que es quien da salida y orden en la zona central. En su lugar, Herrera podría optar por Allan Cruz, Alejandro Bran o incluso Celso Borges, si este último logra evolucionar favorablemente de su lesión.

Orlando Galo será una de las bajas de Costa Rica. (Foto: Getty Images)

En defensa, el panorama también cambia. Sin Gamboa, todo apunta a que Julio Cascante tomará su lugar en la zaga, formando dupla con Francisco Calvo o Kendall Waston.

Como si fuera poco, el partido también dejó una duda adicional: Manfred Ugalde fue sustituido al descanso, algo poco habitual en el delantero. Aunque el cambio podría haber sido táctico, la tarjeta amarilla que recibió en el primer tiempo hizo que el cuerpo técnico prefiriera no arriesgar más.