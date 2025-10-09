“Había contacto”: Alonso Martínez no se guardó nada y reveló la charla que tuvo con el árbitro tras el penal no cobrado

El empate 0-0 entre Costa Rica y Honduras dejó más polémica que goles. Uno de los momentos más comentados del encuentro fue la jugada protagonizada por Alonso Martínez, quien cayó dentro del área tras un claro toque por detrás de un defensor catracho. Pese a las protestas de los ticos, el árbitro decidió no sancionar penal, generando enojo e incredulidad en la Selección Nacional.

Martínez, que fue una de las figuras más desequilibrantes del partido, habló con la prensa después del pitazo final y reveló la conversación que tuvo con el juez del encuentro.

¿De qué hablaron Alonso Martínez y el árbitro tras el penal no cobrado?

“Tendré que verla en la tele. Le pregunté al árbitro y me dijo que había contacto, pero no penal. No lo entendí, la verdad”, expresó el atacante visiblemente molesto.

La jugada ocurrió en el segundo tiempo, cuando el extremo costarricense encaró mano a mano dentro del área y, justo cuando se perfilaba para definir, recibió un empujón que lo desestabilizó por completo. A pesar de los reclamos, el silbatero central mantuvo su decisión y dejó seguir el juego, desatando la frustración de los jugadores ticos.

El jugador del New York City fue uno de los puntos altos del conjunto dirigido por Miguel Herrera, generando peligro constante por su banda y obligando a la defensa hondureña a multiplicarse. Sin embargo, su brillante jugada quedó empañada por la decisión arbitral.

La Selección de Costa Rica se marchó con un punto valioso de San Pedro Sula, sobre todo viendo la tabla del Grupo C, pero con la sensación de que el resultado pudo ser otro. Y en medio de la polémica, las palabras de Alonso Martínez resumen el sentimiento general: “Había contacto… pero no penal.”