En Cartaginés sonríen: Andrés Carevic recibe una ventaja inesperada desde Motagua para medirse en la Copa Centroamericana

El ambiente en Cartaginés es de optimismo de cara al decisivo duelo de vuelta por el repechaje de la Copa Centroamericana 2025. Bajo la dirección de Andrés Carevic, el equipo costarricense llega motivado y con la moral en alto, no solo por la ventaja (1-0) conseguida en el juego de ida, sino también por una circunstancia inesperada a estas alturas desde Motagua.

¿Cuál es la ventaja inesperada que recibe Andrés Carevic con Cartaginés desde Motagua?

El Motagua atraviesa un momento complicado en el torneo local, ya que ha quedado fuera de los puestos de clasificación tras el triunfo de Lobos UPNFM. Con 19 puntos en 13 partidos disputados, el conjunto azul ocupa actualmente la séptima posición.

Motagua / X

Mientras Olimpia y Marathón se mantienen firmes en la cima de la tabla, el “Ciclón Azul” ha perdido terreno en una fase clave del campeonato. La irregularidad en los últimos encuentros y la falta de contundencia ofensiva han sido factores determinantes en esta caída, dejando a Motagua con la urgencia de reaccionar.

Motagua en la tabla general del torneo local

Cartaginés podría verse beneficiado de la situación actual de Motagua, que atraviesa un duro golpe anímico tras quedar fuera de los puestos de clasificación en el torneo local. Este bajón llega justo antes del partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana 2025.

¿Cuándo juegan Cartaginés vs Motagua por la vuelta del repechaje en Copa Centroamericana 2025?

Cartaginés y Motagua definirán su pase en la vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana 2025 el próximo martes 28 de octubre, en el estadio Chelato Uclés, a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica.

El equipo dirigido por Andrés Carevic llegará con una ventaja de 1-0 obtenida en el duelo de ida, lo que le da un margen importante ante un rival que buscará reaccionar en casa.