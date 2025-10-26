Andrés Carevic revela lo que todo Cartaginés quiere saber sobre Johan Venegas antes de la revancha con Motagua: “Alto porcentaje”

El Cartaginés de Andrés Carevic atraviesa un momento complicado tras la lesión de Johan Venegas, quien encendió las alarmas luego de salir lastimado en el partido ante Herediano, que terminó con derrota 2-1.

Venegas recibió un fuerte golpe en la clavícula que lo obligó a abandonar el encuentro al medio tiempo y ser trasladado en ambulancia a un centro médico para realizarse exámenes.

ver también Unafut le da la derecha a Andrés Carevic: Jafet Soto recibe la notificación que puede terminar de hundir a Herediano

El panorama de Johan Venegas en Cartaginés

La situación preocupa bastante al cuerpo técnico brumoso, ya que Johan Venegas es duda para el duelo de vuelta ante Motagua, correspondiente al repechaje rumbo a la Copa de Campeones de Concacaf.

Por ahora, el Cartaginés ha optado por no emitir un reporte oficial sobre el estado de Johan Venegas, manteniendo la incertidumbre sobre su recuperación. Sin embargo, el equipo tiene previsto viajar este mismo domingo rumbo a Tegucigalpa para enfrentar a Motagua.

Johan Venegas – Cartaginés

“Tiene un alto porcentaje que no viaje, valoraremos si puede ir otro jugador, si hay boletos, pues, Diego González tampoco puede viajar, así que valoraremos apenas tengamos el parte”, compartió Andrés Carevic en rueda de prensa sobre el estado de Johan Venegas.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan Cartaginés vs Motagua por la vuelta del repechaje en Copa Centroamericana 2025?

Andrés Carevic junto a Cartaginés se me dirán el próximo martes 28 de octubre por la vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana 2025 desde el Chelato Uclés a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica. Recordemos que los ticos llegan con na ventaja de (1-0).