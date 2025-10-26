Es tendencia:
Andrés Carevic revela lo que todo Cartaginés quiere saber sobre Johan Venegas antes de la revancha con Motagua: “Alto porcentaje”

Andrés Carevic dejó palabras contundentes sobre Johan Venegas antes de la revancha con Motagua. Esto fue lo que dijo el DT.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Andrés Carevic y Johan Venegas
© CartaginésAndrés Carevic y Johan Venegas

El Cartaginés de Andrés Carevic atraviesa un momento complicado tras la lesión de Johan Venegas, quien encendió las alarmas luego de salir lastimado en el partido ante Herediano, que terminó con derrota 2-1.

Venegas recibió un fuerte golpe en la clavícula que lo obligó a abandonar el encuentro al medio tiempo y ser trasladado en ambulancia a un centro médico para realizarse exámenes.

El panorama de Johan Venegas en Cartaginés

La situación preocupa bastante al cuerpo técnico brumoso, ya que Johan Venegas es duda para el duelo de vuelta ante Motagua, correspondiente al repechaje rumbo a la Copa de Campeones de Concacaf.

Por ahora, el Cartaginés ha optado por no emitir un reporte oficial sobre el estado de Johan Venegas, manteniendo la incertidumbre sobre su recuperación. Sin embargo, el equipo tiene previsto viajar este mismo domingo rumbo a Tegucigalpa para enfrentar a Motagua.

Venegas besa las redes 6 meses después
Johan Venegas – Cartaginés

Tiene un alto porcentaje que no viaje, valoraremos si puede ir otro jugador, si hay boletos, pues, Diego González tampoco puede viajar, así que valoraremos apenas tengamos el parte”, compartió Andrés Carevic en rueda de prensa sobre el estado de Johan Venegas.

Publicidad

¿Cuándo juegan Cartaginés vs Motagua por la vuelta del repechaje en Copa Centroamericana 2025?

Andrés Carevic junto a Cartaginés se me dirán el próximo martes 28 de octubre por la vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana 2025 desde el Chelato Uclés a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica. Recordemos que los ticos llegan con na ventaja de (1-0).

