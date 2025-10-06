Mundial 2026 en peligro: el mensaje de Concacaf a Costa Rica que Piojo Herrera menos necesitaba a días de enfrentar a Honduras

La Selección de Costa Rica está a las puertas de una crucial fecha por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026 cuando toque enfrentarse a Honduras y Nicaragua.

Miguel Herrera al mando de La Sele no viene con buenos resultados luego de dos empates consecutivos ante Nicaragua y Haití en la doble fecha pasada. Sobre este escenario, la Concacaf dejó un mensaje para los ticos.

¿Cuál fue el mensaje de Concacaf para la Costa Rica de Miguel Herrera?

El técnico Miguel Herrera todavía carga con la dura imagen del último encuentro ante Haití, cuando su equipo fue sorprendido por un hat-trick del delantero Duckens Nazon en una noche que expuso todas las fragilidades defensivas del conjunto tico.

A través de sus redes sociales, la Concacaf decidió recordar este momento amargo para los ticos, imágenes que desean no volver a ver nunca más. Y es que por eso cualquier tropiezo a esta altura para La Sele sería un golpe definitivo.

Si a Costa Rica le vuelven a hacer un partido como aquel o si vuelve a sufrir una remontada inesperada, el “Piojo” la tendrá realmente complicada para mantener el rumbo y convencer de que su proyecto puede llevar a la Selección de Costa Rica al próximo Mundial.

Presión total antes de Honduras

Ahora, el duelo ante los catrachos llega en un contexto cargado de tensión, con la obligación de mostrar una versión sólida y convincente. Miguel Herrera sabe que no hay margen para excusas: una nueva actuación débil podría no solo complicar la clasificación, sino también poner en duda su continuidad al frente del proyecto.