Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mundial 2026 en peligro: el mensaje de Concacaf a Costa Rica que Piojo Herrera menos necesitaba a días de enfrentar a Honduras

Miguel Herrera sabe que no hay margen de error para la Selección de Costa Rica en esta nueva doble fecha de las Eliminatorias.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Miguel Herrera en problemas antes de enfrentar a Honduras
© ConcacafMiguel Herrera en problemas antes de enfrentar a Honduras

La Selección de Costa Rica está a las puertas de una crucial fecha por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026 cuando toque enfrentarse a Honduras y Nicaragua.

Miguel Herrera al mando de La Sele no viene con buenos resultados luego de dos empates consecutivos ante Nicaragua y Haití en la doble fecha pasada. Sobre este escenario, la Concacaf dejó un mensaje para los ticos.

“No lo vamos a ocultar”: referente de La Sele destapa el problema interno que inquieta al Piojo Herrera en la hora más crítica

ver también

“No lo vamos a ocultar”: referente de La Sele destapa el problema interno que inquieta al Piojo Herrera en la hora más crítica

¿Cuál fue el mensaje de Concacaf para la Costa Rica de Miguel Herrera?

El técnico Miguel Herrera todavía carga con la dura imagen del último encuentro ante Haití, cuando su equipo fue sorprendido por un hat-trick del delantero Duckens Nazon en una noche que expuso todas las fragilidades defensivas del conjunto tico.

Publicidad

A través de sus redes sociales, la Concacaf decidió recordar este momento amargo para los ticos, imágenes que desean no volver a ver nunca más. Y es que por eso cualquier tropiezo a esta altura para La Sele sería un golpe definitivo.

Si a Costa Rica le vuelven a hacer un partido como aquel o si vuelve a sufrir una remontada inesperada, el “Piojo” la tendrá realmente complicada para mantener el rumbo y convencer de que su proyecto puede llevar a la Selección de Costa Rica al próximo Mundial.

Publicidad

Presión total antes de Honduras

Ahora, el duelo ante los catrachos llega en un contexto cargado de tensión, con la obligación de mostrar una versión sólida y convincente. Miguel Herrera sabe que no hay margen para excusas: una nueva actuación débil podría no solo complicar la clasificación, sino también poner en duda su continuidad al frente del proyecto.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alerta en Costa Rica: Keylor Navas arrastra un problema que preocupa al Piojo Herrera
Costa Rica

Alerta en Costa Rica: Keylor Navas arrastra un problema que preocupa al Piojo Herrera

Filtran la verdad sobre la lesión de Celso Borges que Fedefútbol intentó ocultar
Costa Rica

Filtran la verdad sobre la lesión de Celso Borges que Fedefútbol intentó ocultar

“Ellos no son tan buenos”: mundialista de Costa Rica dice lo que nadie se anima de Honduras
Costa Rica

“Ellos no son tan buenos”: mundialista de Costa Rica dice lo que nadie se anima de Honduras

Concacaf lo ratifica: Olimpia recibe la sentencia que retumba en Alajuela
Honduras

Concacaf lo ratifica: Olimpia recibe la sentencia que retumba en Alajuela

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo