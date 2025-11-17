Al Piojo Herrera le preguntaron si se irá de Costa Rica después de Honduras y su respuesta no fue la esperada: “Es la verdad”

Miguel Herrera está viviendo horas muy complicadas como entrenador de la Selección de Costa Rica. Necesita ganarle a Honduras en la última fecha para mantener sus esperanzas vivas de clasificar al Mundial de 2026, aunque sea por vía de repechaje.

Cualquier otro resultado que no sea un triunfo ante Honduras, deja a Costa Rica afuera del Mundial de 2026. Sería una catástrofe para La Sele y sobre ese escenario, se le preguntó a Miguel Herrera sobre su futuro.

¿Miguel Herrera se irá de Costa Rica tras el partido ante Honduras?

En la rueda de prensa antes de enfrentar a Honduras, Miguel Herrera reconoció el difícil momento que atraviesa el equipo y la incertidumbre sobre lo que pueda venir si quedan eliminados. Aun así, dejó claro que su enfoque está plenamente en el partido ante Honduras.

Destacando así la necesidad de competir al máximo, trabajar con intensidad y buscar la victoria para luego evaluar si el esfuerzo fue suficiente. Su mensaje reflejó tanto autocrítica como determinación en un escenario complicado.

“Hay que jugar el partido, después veremos qué es lo que continúa. Ahorita concentrado en el juego al 100 por 100. Es la verdad que es un momento fuerte, difícil, porque no esperábamos estar en estas circunstancias. Pero es parte del fútbol, tenemos que trabajar, ganar mañana y ver si nos alcanzó“, compartió Miguel Herrera en rueda de prensa.

Recordemos que tras los últimos resultados de la Selección de Costa Rica y la imagen que ha dejado La Sele a lo largo de esta Eliminatoria bajo el mando de Miguel Herrera, tienen a la afición tica muy inconforme con las prestaciones del mexicano.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Costa Rica y Honduras se enfrentarán el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Nacional en busca de la clasificación al Mundial de 2026.