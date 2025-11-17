Concacaf golpea al Piojo Herrera: la sentencia que hunde al DT de Costa Rica en medio de la crisis rumbo al Mundial 2026

La derrota de la Selección de Costa Rica en su visita a Haití, que ofició como local en Curazao, terminó de desatar una tormenta de proporciones bíblicas sobre Miguel “Piojo” Herrera.

El técnico mexicano quedó expuesto como nunca antes ante la afición tica y la prensa nacional, que ya venían expresando su hartazgo por los pobres resultados en la ronda final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Hoy, la Tricolor depende de un milagro para soñar con la clasificación, y en el Comité Ejecutivo incluso se llegó a discutir la posibilidad de despedir a Herrera para colocar a un interino de cara al partido contra Honduras. Al final, prevaleció la postura de mantenerlo en el banquillo para lo que parece que será su último duelo como seleccionador nacional.

Concacaf termina de hundir al Piojo Herrera

En la previa de los decisivos encuentros Costa Rica–Honduras y Haití–Nicaragua, que terminarán de definir el Grupo C, la Concacaf publicó una estadística que cayó como un mazazo sobre la figura del entrenador de 57 años.

En su reporte previo a la fecha final, el organismo continental reveló que Miguel Herrera se convirtió en el primer director técnico mexicano en perder un partido contra Haití, echando por tierra una racha histórica de siete encuentros previos sin derrota para los aztecas (4 victorias y 3 empates).

Miguel Herrera llega al final de su ciclo con Costa Rica.

“Miguel Herrera, primer técnico mexicano que pierde contra Haití”, remarcó la Concacaf en su informe, una sentencia que coloca al Piojo en una posición todavía más incómoda dentro de la crisis que vive el fútbol de Costa Rica.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras?

La Selección de Costa Rica recibirá a Honduras el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. en el INS Estadio Nacional de San José, donde se jugará su última carta rumbo al Mundial 2026.