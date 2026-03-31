La Selección de Costa Rica tendrá su segundo amistoso hoy de la fecha FIFA en el mes de marzo al mando de Fernando Batista ante la Selección de Irán. La Sele viene de rescatar un empate (2-2) ante Jordania.
Josimar Alcócer y Warren Madrigal fueron los encargados de anotar para el empate de la Selección de Costa Rica en el primer encuentro que tuvieron al mando del Bocha Batista en aquel encuentro ante Jordania.
Tras quedar fuera del Mundial 2026, la Selección de Costa Rica buscar ir consolidando una idea de juego con el DT argentino a la cabeza.