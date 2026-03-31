La selección de Costa Rica jugará hoy su segundo amistoso internacional bajo las órdenes del Bocha Batista ante Irán.

La Selección de Costa Rica tuvo que venir de atrás en el amistoso ante Jordania. Desatenciones defensivas complicaron a La Sele y tuvo que esperar hasta el 84 con el empate de Josimar Alcócer y posteriormente Warren Madrigal en el 90+1 para rescatar un empate.

Así saldrá la Selección de Costa Rica ante Irán desde el Mardam Sports Complex.

La Selección de Costa Rica tendrá su segundo amistoso hoy de la fecha FIFA en el mes de marzo al mando de Fernando Batista ante la Selección de Irán. La Sele viene de rescatar un empate (2-2) ante Jordania.

Josimar Alcócer y Warren Madrigal fueron los encargados de anotar para el empate de la Selección de Costa Rica en el primer encuentro que tuvieron al mando del Bocha Batista en aquel encuentro ante Jordania.

Tras quedar fuera del Mundial 2026, la Selección de Costa Rica buscar ir consolidando una idea de juego con el DT argentino a la cabeza.