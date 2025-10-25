Este sábado, Josimar Alcócer tuvo participación con su equipo de la Jupiler Pro League de Bélgica. El costarricense fue titular con el Westerlo y completó 88 minutos en el empate por 1-1 por la jornada 12 frente al FCV Dender.

El ex Liga Deportiva Alajuelense causó sorpresa debido a la posición en la que jugó. Por decisión del entrenador Issame Charaï, Alcócer actuó como lateral izquierdo, una posición que sólo había ocupado una única vez a lo largo de su carrera profesional.

Habitualmente, Alcócer ocupa el puesto de extremo izquierdo en el equipo belga. Para este partido, tuvo que jugar allí debido a la baja de Tuur Rommens, el lateral titular del equipo.

El desempeño de Josimar Alcócer como lateral izquierdo en Europa

Desde Bélgica, el medio Nieuwsblad, aseguró que Alcócer fue superado en la banda izquierda por el extremo del Dender. El jugador de la Selección de Costa Rica fue uno de los jugadores con menos calificación, de acuerdo al sitio de estadísticas Sofascore.

Con esta nueva posición en la que jugó, Alcócer aparece como una posibilidad para el Piojo Herrera en la banda izquierda. El de San José podría cumplir la función de lateral en la frecuente línea de cinco que utiliza el técnico mexicano en La Sele.

El titular de La Sele hoy en esa posición es Joseph Mora, aunque en el partido contra Honduras el Piojo probó con Francisco Calvo. De igual manera, considera a Alcócer como un mediocampista interno que se puede desempeñar por la banda izquierda. Ahora, con esta posición que ocupó, le da más opciones al DT mexicano.

