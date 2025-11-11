“Es un poco distinto”: Josimar Alcócer hace una fuerte revelación sobre lo que le pide el Piojo Herrera en La Sele

Josimar Alcócer vive uno de los momentos más sólidos de su carrera. A sus 20 años, el extremo costarricense se ha convertido en una pieza fundamental tanto en el Westerlo de Bélgica como en la Selección Nacional de Costa Rica, donde Miguel Herrera ha encontrado en él una de sus armas más versátiles para encarar la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El joven atacante habló con la prensa tras uno de los entrenamientos en suelo caribeño, y explicó con claridad las diferencias entre el rol de Josimar en Europa y el que desempeña bajo las órdenes del técnico mexicano.

¿Cuál es la diferencia que ve Josimar Alcócer entre su equipo y La Sele?

“Es un poco distinto. Tal vez en Bélgica juego más adelantado, más pegado a la banda, pero al venir aquí tengo que bajar a recibir la bola y adaptarme a lo que el profe nos pida”, comentó Alcócer, dejando entrever la exigencia táctica que ha encontrado con el nuevo cuerpo técnico.

Esa capacidad de adaptación, según muchos analistas, es precisamente lo que ha hecho que Herrera confíe en él como una de las piezas clave para enfrentar los dos compromisos más importantes del proceso eliminatorio: ante Haití y Honduras. Costa Rica llega segunda de grupo con seis puntos, dos menos que los catrachos, y está obligada a ganar ambos juegos para clasificar de forma directa al Mundial de Norteamérica 2026.

Consciente de lo que se juega el país, Alcócer no rehúye la presión. “Sabemos la responsabilidad de estos dos partidos; son dos finales. Sabemos que es un rival bastante rápido, con jugadores veloces en ataque. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos. Será un partido difícil en una cancha sintética complicada”, apuntó, en referencia al duelo de este jueves ante Haití en Curazao.

El futbolista también reconoció el valor que ha tenido el respaldo del cuerpo técnico para consolidarse en la Sele. “La confianza que me ha dado el profe me ha ayudado bastante para demostrar mi nivel. Ahora no me queda más que seguir trabajando en mi club y venir aquí a hacerlo de la mejor manera”, afirmó.

Desde su llegada a Europa, Alcócer ha destacado por su velocidad, desequilibrio y madurez, cualidades que han convencido al Piojo Herrera de que puede ser una de las figuras determinantes en esta eliminatoria.