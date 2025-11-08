Este viernes, Alonso Martínez tuvo actividad por la Major League Soccer antes de sumarse a la Selección de Costa Rica. El delantero del New York City FC se enfrentó al Charlotte FC por el tercer juego de la primera ronda de playoffs de la MLS Cup.

El equipo neoyorquino se impuso por 3-1 y se quedó con el pase a las semifinales de conferencia. Martínez fue el autor del 2-0 sobre el inicio de la segunda parte y alcanzó las 39 anotaciones desde que arribó a la MLS. Además, en la temporada acumula 21 festejos entre la liga estadounidense y la Leagues Cup.

El mensaje que recibió Alonso Martínez por su temporada en la MLS

A raíz de este increíble presente que atraviesa, New York City FC no tuvo otro calificativo para describir a la figura costarricense, quien llegará al país en las próximas horas para jugar las Eliminatorias camino al Mundial 2026.

ver también Sorpresa en La Sele: Piojo Herrera toma una drástica decisión y deja fuera a una figura de Costa Rica camino al Mundial 2026

“El mejor delantero de la MLS“, escribió la cuenta oficial del New York City para calificar la temporada de Alonso Martínez. En la tabla de máximos goleadores de este 2025, el tico (17 goles) se ubicó en la octava posición en la fase regular de la MLS.

Hasta ahora, en esta instancia de playoffs conocida como MLS Cup, Alonso Martínez ya suma dos. Le convirtió al Charlotte en el primer partido en la victoria por 1-0 el pasado martes 28 de octubre y también el anteriormente mencionado de este viernes por la noche.

Publicidad

Publicidad

Mientras se prepara para jugar la última doble fecha de Eliminatorias ante Haití y Honduras, Alonso Martínez ya tiene rival para las semifinales de conferencia. Las Palomas enfrentarán a Philadelphia Union en esta instancia.