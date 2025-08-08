Mientras Keylor Navas gana 2 millones en Pumas, esto le ofrecen a Antoine Griezmann para jugar con Sergio Ramos en Rayados de Monterrey

El fútbol mexicano vive días de grandes movimientos y rumores de fichajes estelares. Hace apenas unas semanas, Pumas sorprendió al mercado al anunciar la contratación de Keylor Navas, portero histórico de Costa Rica, quien firmó por 2 millones de dólares anuales, el doble de lo que cobraba en Newell’s Old Boys de Argentina.

Ahora, el protagonismo se traslada al norte del país, donde Rayados de Monterrey quiere dar un golpe de autoridad con un fichaje que podría sacudir no solo a la Liga MX, sino al continente: Antoine Griezmann.

¿Cuánto ganará Antoine Griezmann en Monterrey?

Según el portal Salary Sport, el delantero francés percibe alrededor de 13 millones de euros por temporada en el Atlético de Madrid, una cifra prácticamente imposible de igualar para el club regiomontano. Sin embargo, la estrategia sería ofrecerle un contrato cercano a lo que hoy cobra Sergio Ramos en el equipo, es decir, unos 5 millones de dólares anuales.

Publicidad

Publicidad

La operación no sería sencilla. Para liberar a Griezmann, Monterrey tendría que pagar aproximadamente 15 millones de dólares por su ficha, además de convencerlo de dejar la élite europea por un proyecto ambicioso en México, donde compartiría vestuario con figuras como el propio Ramos.

Antoine Griezmann es el principal objetivo de Rayados.

Publicidad

Por ahora, la llegada del campeón del mundo con Francia en 2018 es solo una especulación. Pero lo cierto es que, en medio de la euforia por la llegada de Navas a Pumas y la presencia de estrellas internacionales en la Liga MX.

Publicidad

ver también “Amenazas de muerte”: todo Pumas consternado con el calvario que vive un compañero de Keylor Navas y Carrasquilla

La posibilidad de ver a Griezmann y Ramos juntos en Rayados enciende la ilusión de muchos aficionados y alimenta la idea de que el fútbol mexicano está dispuesto a competir por nombres de peso a nivel mundial.