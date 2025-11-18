El gesto que nadie imaginaba: Keylor Navas sorprende a toda Costa Rica y revive la ilusión del milagro rumbo al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica está literalmente a minutos de jugarse la vida. Este martes, en un INS Estadio Nacional cargado de tensión, el equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera recibirá a Honduras en el duelo decisivo del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Tricolor llega golpeada por la derrota ante Haití en Curazao, sin margen de error y dependiendo de un milagro ajeno para seguir con vida. Para avanzar, Costa Rica no solo debe ganarle a la H, sino también rezar para que Nicaragua logre arrebatarle puntos a Haití, un escenario que luce sumamente complejo.

ver también Costa Rica vs. Honduras: en VIVO y GRATIS el clásico de Eliminatorias Concacaf que define un lugar en el Mundial 2026

El gesto de Keylor Navas que impulsa a los ticos

En medio de este ambiente casi insoportable, Keylor Navas apareció con un gesto que absolutamente nadie esperaba. Alrededor de las 4:30 p.m. (hora tica), el portero de 38 años compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla desde su cuenta de Spotify, donde se veía que estaba escuchando “El otro gol”, la icónica canción de la banda costarricense Ghandi.

Keylor Navas aún no bajó los brazos (Instagram).

Sin agregar palabras, solo acompañó la imagen con un emoji de ‘🙏🏻’, suficiente para volver a encender la ilusión de un sector de la afición. “Oe, Oe, ticos todos como hermanos, porque la fiesta pronto va a comenzar. En Costa Rica el fútbol celebramos, vamos Sele tenemos que ganar“, dice el estribillo de este himno del fútbol nacional.

¿Qué pasa si Costa Rica gana, empata o pierde?

Si Costa Rica gana, la ilusión permanece viva, aunque no dependerá solo de sí misma: además de la victoria, necesitará que Nicaragua le robe puntos a Haití en Curazao.

Publicidad

Publicidad

Si Costa Rica empata, la historia termina ahí mismo. El punto no le alcanza para escalar posiciones, no le sirve para pelear el repechaje y la deja matemáticamente fuera de la Copa del Mundo. Empatar es tan fatal como perder.

ver también Limpieza y drástica decisión del Piojo Herrera: la alineación confirmada de Costa Rica vs. Honduras para jugarse la clasificación al Mundial 2026

Y si Costa Rica pierde, el golpe es doble: no solo quedará eliminada, sino que cerrará la Eliminatoria como uno de los fracasos más sonoros de los últimos ciclos mundialistas. En cualquiera de estos dos últimos casos, el Piojo Herrera quedará en el ojo de la tormenta definitiva.