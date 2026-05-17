El defensor del Herediano alcanzó su noveno título nacional frente a Saprissa para superar a leyendas como Yendrick Ruiz y Eladio Rosabal.

Con la obtención del Torneo Clausura 2026 tras derrotar al Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano sumó su estrella número 32. Pero la final en el Estadio Carlos Alvarado también sirvió para establecer una marca inédita: el defensor Keyner Brown alcanzó su noveno campeonato nacional y se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del club.

El zaguero rompió el empate que mantenía con otras figuras emblemáticas del “Team”, dejando atrás los ocho campeonatos que ostentan Yendrick Ruiz, Eladio Rosabal, Braulio Morales, Milton Valverde, Óscar Esteban Granados y Elías Aguilar.

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Primeros pasos y llegada a Herediano

Keyner Yamal Brown Blackwood nació el 30 de diciembre de 1991 en Puerto Limón. Su debut en la Primera División de Costa Rica ocurrió en 2010 con la camiseta del Brujas FC. Tras la desaparición de la franquicia, el defensor de 1,86 metros acumuló experiencia en Orión FC, Limón FC y Uruguay de Coronado.

Herediano oficializó su fichaje el 1 de julio de 2014, hace ya casi doce años. El impacto de Brown en el cuadro florense fue inmediato, logrando levantar el título en el Torneo de Verano 2015, al que le seguirían los campeonatos del Verano 2016 y Verano 2017.

Keyner Brown no necesitó tiempo de adaptación al Team florense: siempre pareció su casa (Instagram).

El nivel mostrado en esos primeros años le valió su única experiencia en el fútbol extranjero. En agosto de 2016, el zaguero salió a préstamo hacia el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS).

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Brown durante su breve paso como legionario con el Houston Dynamo de la MLS (Instagram).

La aventura internacional duró apenas un semestre, ya que el club estadounidense no ejerció la opción de compra. Brown regresó al Herediano en enero de 2017, retomando su lugar en la defensa y sumando el único título internacional de su palmarés: la Liga CONCACAF en 2018.

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La tragedia que marcó al defensor

La noche del domingo 8 de septiembre de 2024, su hermano mayor, Jerson Brown Blackwood, de 48 años y de profesión DJ, fue asesinado a balazos por varios sujetos mientras trabajaba en un bar ubicado en Barrio Luján, San José.

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Tras el crimen de su hermano, Keyner se ausentó de los entrenamientos durante casi dos semanas. A finales de ese mismo año, luego de volver a coronarse campeón con Herediano, el defensor habló públicamente sobre el suceso con el diario La Teja.

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La vida de Keyner Brown dio un giro drástico en 2024 con el asesinato de su hermano mayor (Everardo Herrera).

“Me costó muchísimo más que todo jugar. La muerte de mi hermano el 8 de setiembre fue demasiado fuerte, no entrené por doce días y fui a jugar sin entrenar ante Motagua, fue muy complicado“, declaró Brown en ese momento.

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“Recuperar a mi mamá también ha sido muy difícil… es difícil recuperar a la familia, pero creo que eso nos unió muchísimo. Él (Jerson) era quien ponía la música, el alma de la familia y la cabeza de la familia. Mi hermano me ha dado demasiada fuerza, siempre ha estado ahí. Él sabe que lo amo y le agradezco lo que me ha apoyado“, confesó el capitán florense, a quien la memoria de su hermano lo acompaña dónde sea que vaya.

El noveno título y el récord absoluto

Con el característico dorsal número 99 en la espalda, la final del Clausura 2026 le otorgó a Keyner Brown la oportunidad de disputar una nueva serie por el título, la cual se saldó con victoria frente al Deportivo Saprissa.

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Keyner Brown no ha parado de ganar títulos desde que aterrizó en Herediano (CS Herediano).

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Ahora, el palmarés del zaguero con el Team incluye nueve campeonatos de la Primera División. Simplemente, se trata del jugador más exitoso que ha vestido la camiseta del equipo en toda su historia.

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En síntesis