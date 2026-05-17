Doblete en Rumania: Carlos Mora iguala una marca de Keylor Navas al proclamarse campeón con U Craiova

Carlos Mora se destacó esta temporada en Europa con un doblete y así alcanzó un registro que solo tenía Keylor Navas.

Carlos Mora cerró una gran temporada en Europa al proclamarse campeón del fútbol de Rumanía con el Universitatea Craiova. El costarricense fue parte de una campaña destacada en la que su equipo logró imponerse de principio a fin para quedarse con el campeonato.

A nivel individual, Carlos Mora también dejó buenos números a nivel individual: disputó 29 partidos, marcó dos goles y aportó tres asistencias.

Además, días atrás había conquistado el torneo de copa, completando así un histórico doblete en territorio rumano, que además trajo sobre la mesa el nombre de Keylor Navas.

ver también Ilusión en Saprissa: desde Pumas revelan una información sobre Keylor Navas que mantiene en alerta a los morados

Carlos Mora iguala marca de Keylor Navas en Europa

Con el doblete conseguido en Rumanía, Carlos Mora igualó una marca que ningún futbolista costarricense alcanzaba en Europa desde Keylor Navas con el PSG en la temporada 2019/2020, conquistando Ligue 1 y la Copa de Francia.

Al igual que el histórico guardameta tico, Mora logró conquistar tanto la liga local como el torneo de copa, firmando así una campaña memorable en el fútbol europeo.

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Este logro refuerza el gran momento de Mora en el exterior y lo coloca como uno de los legionarios ticos más destacados de la temporada. Su doblete en Rumanía también le da mayor proyección de cara a los próximos retos

Datos claves

Carlos Mora conquistó un doblete en Rumanía tras ganar la liga y la copa con el Universitatea Craiova.

tras ganar la liga y la copa con el Universitatea Craiova. El costarricense igualó una marca de Keylor Navas , quien había sido el último tico en lograr un doblete en Europa con el PSG en la temporada 2019/2020.

, quien había sido el último tico en lograr un doblete en Europa con el PSG en la temporada 2019/2020. Además del éxito colectivo, Mora firmó una destacada temporada individual, consolidándose como una de las figuras costarricenses con mejor presente en el fútbol europeo.