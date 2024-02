El hecho de haber logrado descontar en los últimos minutos le da a Herediano una luz de esperanza, una chispa que mantiene viva la convicción de que aún pueden revertir la situación en la serie ante Toluca en la primera ronda de la Champions Cup de Concacaf, a pesar de estar abajo 1-2 en el marcador. O al menos así lo cree el entrenador Héctor Altamirano.

Así que el técnico mexicano, Héctor ‘Pity’ Altamirano, irradia una fe inquebrantable para el encuentro de vuelta en donde con un trabajo en los próximos días y un once titular arriesgado, existe la fe necesaria para remontar el resultado obtenido en la ida de esta llave.

¿Qué dijo el DT de Herediano?

“Siento que era un partido donde ambos estaban intentando generar opciones y la expulsión condiciona, pero el gol de Deyver Vega nos permite estar en la serie, vamos a competir contra un eqipo con buenos jugadores, pero el gol nos pone en condiciones distintas, el equipo emocionalmente cambia y vamos a tomar las decisiones que nos permitan ir a Toluca a competir y hacer un buen partido“, aseveró Héctor Altamirano para ESPN.

“El plan de partido estaba diseñado para nosotros mediante posesiones largas hacerles daño, también trabajamos mucho la pelota quieta y creo que el plantel está convencido, así me lo determina el trabajo de la semana y obviamente tenemos que competir once contra once el partido estaba parejo con una opción clara para nosotros y tenemos que entender que tenemos que jugar contra once y seguir el plan de partido“, sentenció Altamirano.

¿Cuándo vuelve a jugar Herediano vs Toluca?

El partido de vuelta para esta serie de Concachampions ante el Toluca será el próximo jueves 15 de febrero desde el Estadio Nemesio Diez a las 7:00 p.m. hora de Centroamérica, en donde buscará remontar la serie que marca (2-1) abajo en la pizarra.

