En la recta final de la temporada 2022-23, Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma viven presentes completamente opuestos. Mientras el tico pelea junto al Nottingham Forest por no descender de la Premier League, el ex Milan está a tiro de levantar una nueva Ligue 1 con el PSG tras quedar fuera de la Champions League.

Sin embargo, a finales de junio volverán a encontrarse en la capital francesa. Pero de la directiva del club dependerá si Navas sigue durante el año que le queda de contrato para reavivar la competencia interna —sería suplente de Donnarumma si Christophe Galtier sigue al mando— o si le buscan un nuevo destino.

En caso de que el Halcón se quede en Paris Saint-Germain, el escenario no sería incómodo para Donnarumma tras compartir equipo con él durante un año y medio. O al menos así lo dio a antende durante la entrevista que le brindó a BEIN Sports: “No, no. No me preocupa en absoluto. Si trabajas y haces las cosas bien, nada te puede preocupar”, externó.

“Mi futuro lo veo claro aquí. Espero conseguir muchos trofeos y grandes victorias para este club que me ha dado tanto y siempre ha confiado en mí. Espero devolverle esa confianza”, sentenció el guardameta de 24 años, por quien posiblemente el cuadro galo se termine declinando como apuesta a futuro —de hecho, tiene contrato hasta junio de 2026—.

Lo que necesitan Keylor y Donnarumma para cumplir sus objetivos

En el caso de Navas y el Forest, marchan decimonovenos en la clasificación con 27 puntos. A falta de seis jornadas para que termine la Premier League, deberán ganar —sobre todo contra el colista, Southampton, dado el difícil calendario que les tocó— y esperar a que sus rivales directos no sumen. Estos son Everton (28 unidades), Leicester (28) y Leeds (29).

El mismo número de fechas le quedan por delante a Donnarumma y el PSG, que le sacan 8 puntos al segundo, Olympique Marsella. Por lo que no debería ser un problema conquistar la Ligue 1 teniendo en cuenta que se enfrentarán a rivales de la parte media y baja de la tabla: Lorient (11°), Troyes (18°), Ajaccio (19°), Auxerre (14°), Racing (15°) y Clermont (9°).