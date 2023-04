Llueve sobre mojado para el Nottingham Forest de Keylor Navas en la Premier League. No solamente por la situación que atraviesan en la tabla de clasificación ubicados en zona del descenso, sino que ahora también la enfermería es un problema que tendrán hasta el final de esta temporada.

A pesar de las buenas actuaciones que ha mantenido Keylor Navas, el tico no ha sido suficiente para evitar las derrotas del Nottingham Forest. El equipo no responde a nivel colectivo y actualmente no solamente están perdiendo la categoría, sino que son uno de los conjuntos más goleados en la Premier League de esta campaña.

Se confirmó lo peor para el Nottingham Forest

De manera oficial a través de un comunicado del departamento médico del Nottingham Forest, el futbolista Scott McKenna se perderá el resto de la temporada tras sufrir una fractura de clavícula. Esto ocurrió en el último encuentro ante Liverpool cuando fue a disputar una jugada a balón detenido.

El defensor de 26 años de edad se perderá lo que resta de la campaña siendo una baja realmente sensible en la última línea del Forest, que es donde ha presentado más problemas en los encuentros. Keylor Navas echará de menos a su compañero y ahora tratarán de conseguir mantener la categoría sin el defensor escocés.