Alonso Martínez es primero en el mundo: el prestigioso ranking que encabeza el delantero de Costa Rica

Pese a estar atravesando un duro momento personal debido a una grave lesión, Alonso Martínez ha recibido una distinción de talla mundial que pone en alto el nombre del fútbol costarricense. El delantero se ha ubicado en la cima de un prestigioso ranking, destacándose por una de sus aptitudes físicas más impresionantes.

El futbolista de la Selección de Costa Rica, quien actualmente milita en el New York City de la MLS, fue reconocido por su enorme talento físico. El mismo que lo había convertido en uno de los futbolistas más destacados que tiene actualmente la liga estadounidense.

¿Cuál es el ranking que encabeza Alonso Martínez?

Según un análisis conjunto realizado por los sitios especializados Transferroom y Gradient Sports, Martínez ha sido catalogado como el futbolista más rápido del mundo si se excluyen las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia).

Este ranking se centra en jugadores de otras ligas importantes, y el atacante costarricense encabeza la lista, superando a otros futbolistas destacados globalmente. La distinción resalta la potencia y la capacidad de aceleración del delantero, cualidades que lo han convertido en una figura clave tanto para su club como para la Sele.

Alonso Martínez es el más rápido el mundo. (Getty Images)

Este reconocimiento llega en un momento complejo, en el que Martínez se recupera de una dura lesión en la rodilla más la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026. El atacante no pudo estar presente en el partido final ante Honduras, debido a que se lesionó en la anteúltima jornada contra Haití.

¿Cuándo volverá a jugar Alonso Martínez?

El regreso de Martínez estaría recién para mediados del próximo año. La rotura de ligamentos tiene una recuperación de entre 6 y 8 meses, y se viene recomendando estar mayor tiempo sin hacer esfuerzo para evitar futuras lesiones en la misma zona.