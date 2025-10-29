Toda Costa Rica consternada con el mensaje de la MLS que mete a Alonso Martínez en la historia del New York City

El New York City arrancó con pie derecho su serie de playoffs tras vencer 0-1 a Charlotte, gracias a un gol del costarricense Alonso Martínez.

Sobre ese escenario, el atacante apareció en el momento clave para darle la ventaja a su equipo en un duelo parejo y de alta intensidad. Desde la MLS quisieron destacar por todo lo alto al atacante tico.

Con este resultado, NYCFC toma impulso y se adelanta en la eliminatoria, dejando buenas sensaciones de cara al partido de vuelta.

Alonso Martínez en la historia del New York City

La MLS desde su sitio oficial destacó el gol de Alonso Martínez como un tanto que “lo cambia todo”, y no fue para menos. El delantero costarricense apareció con una definición de gran categoría en un momento crítico del partido, rompiendo el equilibrio y modificando por completo el rumbo de la serie.

Además de su anotación decisiva, el impacto de Alonso Martínez ante Charlotte tuvo un valor histórico para el club. Con ese gol, el costarricense no solo firmó su tercer tanto consecutivo frente a ese rival, sino que también rompió una racha negativa y lideró la primera victoria de NYCFC en el estadio que comparte Charlotte con los Carolina Panthers.

Desde la MLS se rinden ante Alonso Martínez

En un escenario donde New York City FC jamás había celebrado, Alonso se encargó de escribir una página histórica con un gol que lo cambió todo.

Su anotación marcó el primer tanto del equipo en postemporada, abrió el camino para la primera victoria como visitante en esta instancia y regaló la primera gran celebración azul en Charlotte