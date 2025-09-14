Es tendencia:
Mientras David Villa ganaba 5,6 millones de dólares, este es el salario de Alonso Martínez para pelearle el récord goleador en New York City

Alonso Martínez sigue haciendo historia en la MLS con el New York City. A continuación repasaremos cuánto gana el tico en la MLS.

Lo que gana Alonso Martínez con el New York City en la MLS
El gol de Alonso Martínez ante Chicago Fire (1-3) no solo tuvo valor en el marcador, sino que también lo colocó en la historia del New York City FC al igualar un registro que hasta ahora pertenecía únicamente a David Villa.

Con este tanto, Alonso Martínez alcanzó al ídolo español como uno de los dos jugadores capaces de marcar al menos 15 goles en temporadas consecutivas vistiendo la camiseta del club neoyorquino.

¿Cuál es el salario de Alonso Martínez para pelearle el récord goleador a David Villa en la MLS?

Alonso Martínez se ha consolidado como uno de los jugadores mejor remunerados del New York City FC en la MLS. Según los datos de 2025, el delantero costarricense percibe un salario base de 700 mil dólares y una compensación garantizada que asciende a 800,333 dólares anuales, reflejo de su impacto en el equipo y del valor que el club le otorga como pieza clave en el ataque.

Alonso Martínez – New York City FC

Mientras que en 2018, David Villa como máxima figura del New York City FC en ese momento, llegó a ganar 5,6 millones de dólares por año. Una diferencia que refleja el peso histórico y mediático que tuvo el delantero español en la MLS y en el club neoyorquino.

Alonso Martínez sigue los pasos de David Villa, pero aún lejos de su legado

Aunque Alonso Martínez ya logró meterse en la historia del New York City FC, la comparación con David Villa aún marca una gran diferencia. El español firmó tres temporadas seguidas con más de 15 goles y acumuló 77 tantos en cuatro años.

David Villa – New York City FC

Mientras que el costarricense, con dos temporadas y media, suma 35 anotaciones, una cifra destacada pero todavía lejana al legado del histórico delantero.

