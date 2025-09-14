Mientras David Villa ganaba 5,6 millones de dólares, este es el salario de Alonso Martínez para pelearle el récord goleador en New York City

El gol de Alonso Martínez ante Chicago Fire (1-3) no solo tuvo valor en el marcador, sino que también lo colocó en la historia del New York City FC al igualar un registro que hasta ahora pertenecía únicamente a David Villa.

Con este tanto, Alonso Martínez alcanzó al ídolo español como uno de los dos jugadores capaces de marcar al menos 15 goles en temporadas consecutivas vistiendo la camiseta del club neoyorquino.

ver también ¿Más caro que Manfred Ugalde? Alonso Martínez dispara su valor de mercado y Europa lo sigue de cerca

¿Cuál es el salario de Alonso Martínez para pelearle el récord goleador a David Villa en la MLS?

Alonso Martínez se ha consolidado como uno de los jugadores mejor remunerados del New York City FC en la MLS. Según los datos de 2025, el delantero costarricense percibe un salario base de 700 mil dólares y una compensación garantizada que asciende a 800,333 dólares anuales, reflejo de su impacto en el equipo y del valor que el club le otorga como pieza clave en el ataque.

Publicidad

Publicidad

Alonso Martínez – New York City FC

Mientras que en 2018, David Villa como máxima figura del New York City FC en ese momento, llegó a ganar 5,6 millones de dólares por año. Una diferencia que refleja el peso histórico y mediático que tuvo el delantero español en la MLS y en el club neoyorquino.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Alonso Martínez sigue los pasos de David Villa, pero aún lejos de su legado

Aunque Alonso Martínez ya logró meterse en la historia del New York City FC, la comparación con David Villa aún marca una gran diferencia. El español firmó tres temporadas seguidas con más de 15 goles y acumuló 77 tantos en cuatro años.

Publicidad

David Villa – New York City FC

Mientras que el costarricense, con dos temporadas y media, suma 35 anotaciones, una cifra destacada pero todavía lejana al legado del histórico delantero.

Publicidad